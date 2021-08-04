Muğla'daki yangınlara havadan, karadan ve denizden topyekün müdahale!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve 7 gündür devam eden yangınlara denizden de müdahale başladı.



Söndürme çalışmaları için seferber olan ekiplere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de Hisarönü Mahallesi'ndeki çalışmalara denizden destek verdi.



Alevler, Orhaniye-Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisinde bulunan ormanlık alanı aşarak deniz kenarına doğru ilerledi.



HEM SÖNDÜRME HEM SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Bölgeye, bir Sahil Güvenlik botu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme gemisi sevk edildi.Kıyı Emniyeti, ekibi hem denizden söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veriyor.