Muğla'daki yangınlara havadan, karadan ve denizden topyekün müdahale!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangınlar Delikliyol mevkisinden denize doğru ilerledi. Yangınlara karadan ve havadan müdahale sürerken denizden gemilerle de takviye yapıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve 7 gündür devam eden yangınlara denizden de müdahale başladı.
Söndürme çalışmaları için seferber olan ekiplere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de Hisarönü Mahallesi'ndeki çalışmalara denizden destek verdi.
Alevler, Orhaniye-Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisinde bulunan ormanlık alanı aşarak deniz kenarına doğru ilerledi.