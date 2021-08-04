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İşiniz gücünüz yalan, algı, sömürü! CHP'nin 'kardeşini taşıyan çocuk' videosu kurgu çıktı!

İşiniz gücünüz yalan, algı, sömürü! CHP'nin 'kardeşini taşıyan çocuk' videosu kurgu çıktı!

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınları için tüm ülke seferber olurken CHP, felaketi siyaset malzemesi yapmaya devam ediyor. CHP'li Antalya Belediyesi'nin ABB TV'de yayınlanan "kardeşini taşıyan çocuk" videosu kurgu çıktı. Vicdani duyguların bu şekilde sömürülüyor olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:38
İşiniz gücünüz yalan, algı, sömürü! CHP'nin 'kardeşini taşıyan çocuk' videosu kurgu çıktı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinin tv kanalı olan ABB TV, küçük bir çocuk üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.



Antalya'da yangından etkilenen ailesine yardım etmeye çalışan küçük çocuğu alet eden ABB TV, sırf şov yapmak için çocuğun kucağına kardeşini verdi. Felaketten bile algı yapmaya çalışan ABB TV sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



MUHİTTİN BÖCEK DE YALANI YAYDI


CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek, kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak 'Bize hangi ilçede, hangi mahallede, hangi evde ihtiyaç varsa tüm gücümüzle orada olmaya devam ediyoruz. Gündoğmuş'ta yangın nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da yanında olduk. Yaralarımızı hep birlikte ve dayanışmayla saracağız.' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI


Sosyal medya kullanıcılarının kurgu videoya verdiği tepkiler şöyle:

Bir insan neden devletini aciz göstermek ister? Ya cahildir ya hain!

İşte bizim çirkef muhalefetin özeti. O çekim yapan kadının kimliği ifşa edilmeli.

Ne yapacaklarını şaşırdılar artık..Hâlâ fitne fesatlıkdan ödün vermiyorlar.

Bu CHP zihniyetinde yalan da bitmez tiyatro da!

Chp'li Antalya Büyükşehir BelediyesiChp Yalanları


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