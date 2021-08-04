İşiniz gücünüz yalan, algı, sömürü! CHP'nin 'kardeşini taşıyan çocuk' videosu kurgu çıktı!

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınları için tüm ülke seferber olurken CHP, felaketi siyaset malzemesi yapmaya devam ediyor. CHP'li Antalya Belediyesi'nin ABB TV'de yayınlanan "kardeşini taşıyan çocuk" videosu kurgu çıktı. Vicdani duyguların bu şekilde sömürülüyor olması sosyal medyada büyük tepki çekti.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinin tv kanalı olan ABB TV, küçük bir çocuk üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.
Antalya'da yangından etkilenen ailesine yardım etmeye çalışan küçük çocuğu alet eden ABB TV, sırf şov yapmak için çocuğun kucağına kardeşini verdi. Felaketten bile algı yapmaya çalışan ABB TV sosyal medyada tepkiyle karşılandı.