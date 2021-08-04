İbrahim Çelikkol, Bodrum'da devam eden yangını söndürmek için ekiplere yardım etti. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol eline aldığı dev hortumla alevlerin içine dalarak mücadele etti. Ünlü oyuncu yangınım termik santrale ulaşmaması için büyük bir çaba sarfetti. İbrahim Çelikkol'un videosu sosyal medyada yayılırken tüm Türkiye tarafından destek gördü. Oyuncuyu tanımayan vatandaşlar ise İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında? İbrahim Çelikkol nereli? İbrahim Çelikkol evli mi? Gibi soruların yanıtını aradı. Sizler için İbrahim Çelikkol'un hayatını yazdık.









İbrahim Çelikkol Kimdir?



İbrahim Çelikkol Evli Mi?



İbrahim Çelikkol Oynadığı Dizi ve Filmler



İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında İzmit'te doğdu. Anne tarafı Selanik göçmeni baba tarafı ise Arap kökenli olan İbrahim Çelikkol, oyunculuğa başlamadan önce modellik yaptı. Basketbolla ilgilendi ve genç yaşında milli sporcu oldu. İlk olarak Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2011 yılında başlayan ve 2012 yılında final yapan İffet dizisinde başrol canlandırdı.16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı ve büyük beğeni topladı.İbrahim Çelikkol 25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlendi. Çiftin 2019'da Ali adını verdikleri bir oğulları oldu.Doğduğun Ev Kaderindir 2020 MehdiMuhteşem İkili 2018 - 2019Mert BarcaSu ve Ateş 2018Siyah Beyaz Aşk2017 FerhatAslan Seddülbahir 32 Saat 2015 MehmetKördüğüm 2015 – 2016 Ali NejatReaksiyon 2014 OğuzMerhamet 2013 Fıratİffet 2011 – 2012 CemilKeskin Bıçak 2010Karadağlar 2010MAT 2009 ParsNarkoterör 2008Şamil Baturayvesorularının yanıtı bu şekildedir.