Nazar için hangi dua okunur? Nazar Duası Okunuşu Arapça ve Türkçe Nazar Duası

Göz değmelerinden ve kötülüklerden korunmak nazar duası okunur. Özellikle yeni doğan bebeklerin sıklıkla göze gelmesi sebebiyle nazar duası okunması son derece önemlidir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiler doğrultusunda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) torunlarını nazar ve kötülüklerden korumak için nazar duası okumuştur. Bu nedenle nazardan korunmak için nazara karşı okunacak duaların bilinmesi son derece önemlidir. Peki, Nazardan korunmak için hangi dua okunur?





Nazarın önemi ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı kişilerin bakışlarıyla nazar değdirdiği dinen kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) ayeti nazara işaret eder. Bu durumda ‘’ sorusunu soran Müslümanlara Hz. Muhammed nazara karşı okunacak duaların varlığından bahsetmiştir.Nazarın sebebinin ve nasıl olduğunun bilinmemesi beraberinde bazı insanların gözleriyle kötülüğü çağırdığına inanılır. Dinin içerisinde de olumsuz etkilere sahip bakışlardan bahsedilmesi nazarın varlığını kanıtlar. Bu olumsuz etkilerden korunmak içinse nazardan korunmak için okunacak duaların bilinmesi gerekmektedir. Peki,Kur’an-ı Kerim’de, "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır." (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.Bu sebeple nazardan korunmak içinokunmalıdur.Resûlullah Hz. Muhammed (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğunu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)Hz. Muhammed (s.a.v) nazardan korunmak için Felak suresinin okunması gerektiğini söylemiştir. Peki,Bismillâhirrahmânirrahîm1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak2. Minşerri ma halak3. Ve min şerri ğasikın iza vekab4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad5. Ve min şerri hasidin iza hasedRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,Kuran-ı Kerim’de yer alan bilgilere göre Felak Suresinin anlamı bu şekildedir.Nazara karşı okunabilecek olan bir diğer sure de Nas Suresidir. İşte Müslümanların nazardan korunmak için okuyabileceğiBismillâhirrahmânirrahîm1. Kul e'ûzü birabbinnâs2- Melikinnâs3- İlâhinnâs4- Min şerrilvesvâsilhannâs5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi6- Minelcinneti vennâs.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıylaDe ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,İnsanların hükümdarına,İnsanların ilahına,O sinsi vesvesecinin şerrinden.O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.Nazara karşı okunabilecek olan bir diğer sure ise Ayetel Kürsi’dir. Pek çok kötülüğe karşı okunabilecek olan Ayetel Kürsi’nin nazara karşı da okunabileceği belirtilmiştir.Bismillahirrahmânirrahim"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.Hz. Muhammed ve İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır. Nazardan korunmak için Felak ve Nas surelerini okuyabilirsiniz.