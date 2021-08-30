Meteoroloji'den İstanbul'a hava durumu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler yurdun belli kesimlerinde yer yer sağanak yağışların beklendiğini gösteriyor.



Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İşte bölge bölge hava durumu raporu...



MARMARA



Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu



EDİRNE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu



HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu



KONYA °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu



SİVAS °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu



RİZE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 33°C

Parçalı az bulutlu



VAN °C, 31°C

Parçalı az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık