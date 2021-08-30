Hangi Yiyecekleri Yemek Haramdır? Haram Olan Yiyecekler Listesi!

Dinimiz belirttiği bazı hayvanların etlerinin yenmesi helal değildir. Bu yiyeceklerin haram olmasının pek çok sebebi vardır. Gıdaların insanlar üzerinde iyi ve kötü tesiri olması sebebiyle haram sayılan bu yiyeceklerin hangi yiyecekler olduğunun bilinmesi ve tüketilmemesi son derece önemlidir. Bu nedenle İslamiyet’in helal saydığı yiyecekleri yemeli, yasak kıldığı şeylerden kaçınmalıdır. Peki, hangi yiyecekleri yemek haramdır? İşte Haram olan yiyecekler listesi…









Hangi Yiyecekleri Yemek Haramdır?



Hangi Hayvanların Etinin Yenmesi Haramdır?



Mezheplere Göre Haram ve Helal Etler Nelerdir?



Dinimiz haram ettiği için bazı hayvanların etlerini yemek doğru değildir. Bu yiyeceklerin haram sayılmasında bazı hikmetler vardır. Müslümanların pek çoğu bu yiyeceklerin haram sayılmasının hikmetini bilmese de bu yiyecekleri tüketmemelidir. Gıdaların insanlar üzerinde iyi ve kötü tesiri vardır. Kendi sağlığını düşünen insanlar haram olan yiyecekleri öğrenmeli ve bu yiyeceklerden uzak durmalıdır. Peki,TüketilmesiBizzat kendisi haram olan yiyecekleri yemek. [Leş, hınzır eti ve şarap bu yiyecekler arasında yer alır.)Kendisi haram olmayıp, gasp, hırsızlık, rüşvet yolu ile alınan yiyecekler.Doyduktan sonra yemek.Alerji yapan gıdaları tüketmek. [Örneğin, et, süt, yumurta, pastırma, turşu, çilek zarar verirse, bunlar, yalnız zarar verene haram, zarar vermeyene mubahtır.]Zararlı şeyler yemek. [Mesela çamur, toprak, cam gibi.]Zehirli olan yiyecekler yemek. [Zehirli ot, kokmuş et gibi.]Uyuşturucu maddeler tüketmek. [Doktor tavsiyesiyle ilaç olarak kullanmak caizdir.]Pis yiyecekler yemek. [Kurbağa, kanı olmayan böcekler.]Kur'an-ı Kerim’de buyuruluyor ki:(Leş, akıcı kan, pis hınzır ve Allah’tan başkasının adı ile kesilmiş olan hayvanları yemek haramdır.) [Enam 145]Âyet-i kerimede yer alan bu haram yiyeceklerin yanı sıra yukarıda açıklanan hususların da haram olduğu Peygamber efendimiz tarafından belirtilmiştir.Kuran-ı Kerim’de açıklanmıştır. İşte* Domuz eti* Allah'tan başkası adına kesilen hayvan etleri* Dini usulde kesilmemiş hayvanların eti* Ölü hayvanın eti* Kuş eti* Eşek eti* Katır eti* Ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan yırtıcı hayvanların etiYenilmemelidir. Bu yiyeceklerin tüketilmesi haramdır. Peki,Diyanet'e göre hac ve umredeyken kara hayvanlarını avlamak haramdır. İhramlı olmayanlar tarafından avlanmış hayvanın etinin tüketilmesi ise hac ya da umrede olmak fark etmeksizin ihramlılar için helaldir. Diyanet İşleri Başkanlığı, etinin yenmesinin helal olduğu hayvanların etlerinin yenilebilmesi için Müslüman veya kitap ehli biri tarafından kesilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hz. Muhammed'in 'Denizin suyu temiz, içinde öleni helaldir' sözüne atıfta bulunulan açıklamada, deniz avının helal olduğu işaret edilmiştir. Balık dışında bulunan midye, kurbağa, yengeç gibi su hayvanlarının etlerinin kendiliğinden ölmüş olsalar bile helal olduğu belirtilmiştir. Ancak mezhepler arasında bu konudaki görüş ayrılıkları vardır.Hanefilere göre balık dışında kendiliğinden ölen deniz hayvanları haram sayılırken, hem karada hem suda yaşayabilen kurbağa, kaplumbağa, yengeç, yılan ve timsah gibi hayvanlar Malikilere göre helal, Hanefi ve Şafilere göre haramdır. Hanbelilere göre timsah, kurbağa ve yılanın yenmesi haram, diğer hayvanlar ise helaldir.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre ‘’ sorusu cevaplandırılmıştır.