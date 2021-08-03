Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir? En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler

2021 YKS tercihlerine günler kala puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği 2021 YKS tercihleri yapılmadan önce okul puanlarına bakılması büyük önem taşıyor. Bir yıl daha kaybetmemek adına düşük puan alan öğrenciler ise tercih dönemi öncesinde en düşük puanlı 4 yıllık bölümler arayışı içerisine girdi. Peki, puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte düşük puanlı 4 yıllık bölümler listesi…
Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?
İşte üniversite sınavından istediği sonucu alamayan öğrencilerin tercih edebileceği en düşük puanlı 4 yıllık bölümler
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi
Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu
İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü
Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk Fakülteleri
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü
Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
2021 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları
tercihlerin ardından kesinlik kazanacak. Ancak geçmiş yılın verileri doğrultusunda düşük puan elde eden öğrenciler 4 yıllık düşük puanlı üniversiteleri
inceleyebilirler.