USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Eğitim
Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir? En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler

Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir? En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler

180 puan barajını aşan ancak istediği puanı alamayan öğrenciler düşük puanlı üniversiteler arayışı içerisine girdi. 2021 YKS tercihlerine günler kala 4 yıllık ve 2 yıllık bölümle tartışması giderek artıyor. Peki, puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte en düşük puanlı 4 yıllık bölümler ve düşük puanlı üniversiteler…

Eğitim / 3 Ağustos 2021 Salı 16:16
Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir? En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler

2021 YKS tercihlerine günler kala puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği 2021 YKS tercihleri yapılmadan önce okul puanlarına bakılması büyük önem taşıyor. Bir yıl daha kaybetmemek adına düşük puan alan öğrenciler ise tercih dönemi öncesinde en düşük puanlı 4 yıllık bölümler arayışı içerisine girdi. Peki, puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte düşük puanlı 4 yıllık bölümler listesi



Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?


İşte üniversite sınavından istediği sonucu alamayan öğrencilerin tercih edebileceği en düşük puanlı 4 yıllık bölümler;


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk Fakülteleri

Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü

Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu



2021 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları tercihlerin ardından kesinlik kazanacak. Ancak geçmiş yılın verileri doğrultusunda düşük puan elde eden öğrenciler 4 yıllık düşük puanlı üniversiteleri inceleyebilirler.

Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı