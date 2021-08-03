Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir? En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler

2021 YKS tercihlerine günler kala puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği 2021 YKS tercihleri yapılmadan önce okul puanlarına bakılması büyük önem taşıyor. Bir yıl daha kaybetmemek adına düşük puan alan öğrenciler ise tercih dönemi öncesinde en düşük puanlı 4 yıllık bölümler arayışı içerisine girdi. Peki, puanı düşük 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte düşük puanlı 4 yıllık bölümler listesi…









Puanı Düşük 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?

İşte üniversite sınavından istediği sonucu alamayan öğrencilerin tercih edebileceğiAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri FakültesiAksaray Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesiİstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokuluİskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim EnstitüsüSelçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları EnstitüsüYalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim EnstitüsüYozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim EnstitüsüAnkara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim EnstitüsüAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları EnstitüsüAvrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim EnstitüsüBoğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk FakülteleriHasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim EnstitüsüIğdır Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri FakültesiRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim EnstitüsüSamsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulutercihlerin ardından kesinlik kazanacak. Ancak geçmiş yılın verileri doğrultusunda düşük puan elde eden öğrencilerinceleyebilirler.