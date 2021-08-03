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Başkan Erdoğan'a destek! Yangın üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara sert cevap...

Başkan Erdoğan'a destek! Yangın üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara sert cevap...

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken öte yandan da bazı kesimlerin yürüttüğü siyasi algı operasyonlarıyla savaşıyor. Birçok paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef alanlara karşı vatandaşlar sosyal medyada "SeninleyizReis" etiketiyle tek yürek oldu.

Siyaset / 3 Ağustos 2021 Salı 14:04
Başkan Erdoğan'a destek! Yangın üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara sert cevap...

Türkiye, yeşil vatanımız olan ormanlar için yediden yetmişe seferber oldu. Gece gündüz süren yoğun mücadele ile son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 146'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış anından itibaren bakanları bölgeye gönderen Başkan Erdoğan, devletin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber etti.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, ormanların ilk yağmurla ağaçlandırılacağını, afetzedelere bir yıl içinde ev inşa edileceğini söyledi.

YANGINI BİLE FIRSAT BİLDİLER


Devletimizin tüm imkanları seferber etmesine rağmen bazıları yangını bile fırsat bilerek algı operasyonuna soyundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li Haluk Pekşen ve HDP Milletvekili Hüda Kaya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yangın söndürmede kullanılmadığı yönünde bir algı çalışmasına girişti.

TOMALAR GÖREVDE


CHP ve HDP'nin yalanının aksine, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.


Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alınırken, 4 ildeki 9 yangına ise müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor. Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.


HELP TURKEY ETİKETİ İLE "DEVLET ACİZ" ALGISI YAYILMAYA ÇALIŞILDI

Türkiye orman yangınları ile canla başla mücadele ederken, sosyal medyada ise siyasi prim peşinde koşanlar tarafından algı operasyonları yapıldı. Özellikle sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden provokatif paylaşımlarla sistemli dezenformasyon yapılırken, "Türkiye'yi aciz gösterme" operasyonu devreye sokuldu. En çok paylaşım yapan hesaplar daha sonra tweetleri sildi. FETÖ'cü isimlerin bu etiketle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımlar dikkat çekti


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