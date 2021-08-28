Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'de yakın markaj başladı! 22 ilde çalışmalar tamam...





AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerini yakın markaja aldı. İl Destek Programları kapsamında alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip şehre giderek belediyelerin seçim öncesi vaatleri, yapılmakta olan ya da yapılması planlanan projelerin takibi, belediyenin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve siyasi açıdan sahada vatandaşların nabzını tutuyor.



22 İLDE ÇALIŞMALAR TAMAM



Daha sonra AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, raporları değerlendirmek üzere şehre gidiyor ilgili belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar Adıyaman Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat olmak üzere toplam 22 şehirde çalışma yapıldı.



"BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"



Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Belediyecilik, okulu olan bir iş değil. Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır.İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük. Alanında uzman arkadaşlarımız önceden gelip dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Güzel niyetlerle, güzel işler yapmaya çalışıyoruz" dedi.