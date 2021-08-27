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ABD'den canlı yayında Afganistan açıklaması

ABD'den canlı yayında Afganistan açıklaması

Afganistan'daki son gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan ABD'li Tümgenereal William Hank Taylor, 'kabil'de Havalimanı'nında hala 5 bin kişi bekliyor .' dedi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:06
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:12
ABD'den canlı yayında Afganistan açıklaması

ABD'li Tümgenereal William Hank Taylor'ın açıklamaları şu şekilde:

Elimizdeki imkanlarla buradan insanları çıkarmayı sürdürebiliriz en son ana kadar. Kabil Havalimanı'nda hala 5 bin kişi bekliyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı şu anda tahliye edilen kişileri ABD ve Avrupa'daki farklı yerlere aktarıyor.

Aynı zamanda 6 uçuş 3 bin küsür kişiyi Avrupa'dan ABD'ye uçuracak. Bunun dışında daha fazla kişi de ABD'ye geliyor, onları belirlediğimiz tesislere yerleştiriyoruz. Burada 5 binden fazla ABD askeri var ve risk altındalar. Olabildiğince fazla insanı kurtarmak için uğraşıyorlar, bu çok soylu bir görev.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise açıklamalar aşu şekilde devam etti:

Pentagon Dışişleri Bakanlığına da destek olacak. 50 bin Afgan mülteciyi ağırlayabileceğiz. En fazla kapasiteyi sağlayacağız.
Son dakika: ABDden canlı yayında Afganistan açıklaması

SORU - CEVAP

Kaç kişi işlem görecek önümüzdeki birkaç gün boyunca? Kaç kişiyi çıkarabileceğine dair tahmininiz var mı?

ABD'li Tümgenereal Hank Taylor: Kaynaklarımız var. Gerekirse istediğimiz operasyonu yaparız, ihtiyaç duyma halimizde.

Pentagon Sözcüsü John Kirby: Hala planlama aşamasındayız, ayın sonunda bitirmek istiyoruz. Tahliye edilmesi gereken kişileri de kurtarmak istiyoruz. Olabildiğince fazla sivili çıkarmak istiyoruz. Şu anda her gün şu kadar kişiyi çıkaracağız diye bir sayı veremem. Tahliye edilmesi gereken kişileri son ana kadar uçurabileceğiz. Daha önce de yaptığımız gibi, çok adil yaklaştık. Yine daha az bilgi paylaşma ihtimalimiz olabilir, ay sonu yaklaştıkça.


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