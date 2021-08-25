Melih Gökçek'ten bomba haber! 'Mansur Yavaş...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile ilgili bomba bir haber verdi.



Gökçek, geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın Kerimoğlu'ndan istifasını istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kerimoğlu'nun istifasını vermekten vazgeçtiğini söylemişti. Gökçek, bu sefer de Kerimoğlu'nun yaşanan bu gelişmelerin ardından arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı ortaya çıkardı.



Gökçek'in paylaşımına göre Kerimoğlu arkadaşlarını arayarak şunları söyledi;



“ Kılıçdaroğlu’na söyleyeceğim.Ya biz istifa edelim,ya da Yavaş‘ı görevden alsınlar. Hükümet belediye ile ilgili yakında büyük operasyonlar yapacak. Biz bunun altından kalkamayız. Temizlenemeyecek pek çok olay var. Bizi de yakacaklar.”







