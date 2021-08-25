USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,86
Ana Sayfa.
Siyaset
Melih Gökçek'ten bomba haber! 'Mansur Yavaş...'

Melih Gökçek'ten bomba haber! 'Mansur Yavaş...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile ilgili bomba bir haber verdi. Gökçek, geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın Kerimoğlu'ndan istifasını istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kerimoğlu'nun istifasını vermekten vazgeçtiğini söylemişti. Gökçek, bu sefer de Kerimoğlu'nun yaşanan bu gelişmelerin ardından arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı ortaya çıkardı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:33
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:40
Melih Gökçek'ten bomba haber! 'Mansur Yavaş...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile ilgili bomba bir haber verdi.

Gökçek, geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın Kerimoğlu'ndan istifasını istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kerimoğlu'nun istifasını vermekten vazgeçtiğini söylemişti. Gökçek, bu sefer de Kerimoğlu'nun yaşanan bu gelişmelerin ardından arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı ortaya çıkardı.

Gökçek'in paylaşımına göre Kerimoğlu arkadaşlarını arayarak şunları söyledi;

“ Kılıçdaroğlu’na söyleyeceğim.Ya biz istifa edelim,ya da Yavaş‘ı görevden alsınlar. Hükümet belediye ile ilgili yakında büyük operasyonlar yapacak. Biz bunun altından kalkamayız. Temizlenemeyecek pek çok olay var. Bizi de yakacaklar.”




YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı