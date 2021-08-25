Koral Berkin Kutlu kimdir? Koral Berkin Kutlu kaç yaşında?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 25 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Milli yüzücümüz Koral Berkin Kutlu, 200 metre serbest S5 mücadelesinde 2:46.37'lik derecesiyle müsabakayı üçüncü olarak tamamladı! Finale çıkmaya hak kazanan Koral Berkin Kutlu, toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final için hak kazandığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı. Peki Koral Berkin Kutlu kimdir?





KORAL BERKİN KUTLU KİMDİR?

KORAL BERKİN KUTLU KAÇ YAŞINDA?



TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarısı ile adından söz ettiren Koral Berkin Kutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paralimpik yüzücüsüdür. Bir kolu ve bacağı olmayan Koral Berkin Kutlu, küçük yaşlardan elde ettiği başarılar ile pek çok insanın beğenisini üzerine toplamıştır. Hayata karşı gösterdiği azim ve başarısı ile dikkat çekenKüçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Koral Berkin Kutlu 15 yaşındadır.Yüzme sporuna 9 yaşında başlayan Koral Berkin Kutlu, Belarus Açık Paralimpik Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte üçüncülük, 50 metre serbestte ikincilik ve 100 metre serbestte üçüncülük, Paralimpik Dünya Serisi 6 Ayak Yarışları'nda ise 50 metre kelebekte ikincilik kazanmıştır. 9 Eylül 2019 yılında Londra'da yapışan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmiştir. Dünya Serisi İtalya'da toplam 14 madalya alan Koral Berkin Kutlu alanında profesyonel sporcularımızdan birisidir. Bugün gerçekleştirilen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da elde ettiği başarı ile üçüncü olarak final turuna yükselmeye hak kazanan Koral Berkin Kutlu başarısı ile pek çok kişiden alkış alıyor.ve daha fazlası elde edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.