Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir? Spotify kullanıcı adı değiştirmek mümkün mü?

Müzik ve postcast dinleme uygulaması olarak hayatımıza giren Spotify, günümüzde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. 2006 yılında İsveç'te kurulan ve dünya genelinde 345 milyon aboneye sahip olan Spotify’ı açarken bir kullanıcı adı belirlemek gerekiyor. Belirli bir zaman sonrasında kullanıcı adını değiştirmek isteyen kullanıcılar ise Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir? İşte Spotify kullanıcı adı değiştirmenin yolları…









Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?



Spotify kullanıcı adı neden değişmiyor?



Spotify, kullanıcı adı genellikle hesap açılırken Spotify tarafından rastgele seçiliyor. Güvenlik nedeniyle yapılan bu uygulama pek çok kullanıcının Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusunu sormasına sebep olsa da şu anlık Spotify’da kullanıcı adı değiştirmek mümkün değil. Rastgele verilmiş olan kullanıcı ismi değiştirilmese de profilde yer alan ismi değiştirerek insanların sizi o isim ile bulmasını sağlayabilirsiniz. Peki,Ya daSpotify kullanıcı adı neden değişmiyor sorusunun gündeme gelmesi sonrasında Spotify’dan açıklama gecikmedi! Spotify’ın random olarak belirlediği Spotify kullanıcı adı güvenlik önlemleri sebebiyle değiştirilemiyor. Ancak isteyen kullanıcılar Facebook ile bağlanarak profillerinde yer alan ismi değiştirebilirler.Spotify’ın gerçekleştirdiği açıklamalara göresorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.