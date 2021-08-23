CHP'li İBB'nin çilesi bitmiyor! Bu kez ittirmediler, hoplattılar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ard arda otobüslerin yolda kaldığı ve vatandaşların ittirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bugün gelen görüntülerde ise vatandaşların otobüsü ittirerek değil hoplatarak hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.





