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CHP'li İBB'nin çilesi bitmiyor! Bu kez ittirmediler, hoplattılar!

CHP'li İBB'nin çilesi bitmiyor! Bu kez ittirmediler, hoplattılar!

İBB'nin İETT birimine bağlı otobüsleri her gün yolda kalıyor vatandaşlar tarafından itiliyor. Bugün gelen görüntülerde vatandaşlar otobüsü ittirerek değil hoplatarak hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:09
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:14
CHP'li İBB'nin çilesi bitmiyor! Bu kez ittirmediler, hoplattılar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ard arda otobüslerin yolda kaldığı ve vatandaşların ittirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bugün gelen görüntülerde ise vatandaşların otobüsü ittirerek değil hoplatarak hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.



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