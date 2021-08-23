Böyle rezillik görülmedi! İETT otobüsleri bu sefer de dökülmeye başladı...

İBB'nin İETT birimine bağlı otobüsleri her gün yolda kalıyor vatandaşlar tarafından ya itiliyor ya da hoplatılıyor. Yeni ortaya çıkan görüntüler İETT otobüslerinin bu sefer de dökülmeye başladığını gözler önüne serdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ard arda otobüslerin yolda kaldığı ve vatandaşların ittirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bugün gelen görüntülerde ise bir otobüs resmen dökülmeye başladı görülüyor.
36AY Yenibosna-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsünden gelen görüntüler vahim durumu gözler önüne seriyor.