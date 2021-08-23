Böyle rezillik görülmedi! İETT otobüsleri bu sefer de dökülmeye başladı...

Böyle rezillik görülmedi! İETT otobüsleri bu sefer de dökülmeye başladı...

İBB'nin İETT birimine bağlı otobüsleri her gün yolda kalıyor vatandaşlar tarafından ya itiliyor ya da hoplatılıyor. Yeni ortaya çıkan görüntüler İETT otobüslerinin bu sefer de dökülmeye başladığını gözler önüne serdi.