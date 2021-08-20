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Küstahlığın kitabını yazdılar: Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!

Küstahlığın kitabını yazdılar: Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganlar tahliye için gelen ABD uçağından düşüp hayatlarını kaybetmişti. Metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganların ölümü ABD'de pazarlama malzemesi haline getirildi. Her şeyi satan kapitalist düzende hayatını kaybeden Afganlar da tişört oldu.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:04
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:19
Küstahlığın kitabını yazdılar: Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.
 
DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR
Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak görünen o ki milyonların yüreğini burkan o anlar kimileri için bir kazanç kapısına dönüştü.
 
İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULDU
New York Post'ta yer alan habere göre, talihsiz Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.Söz konusu tişörtün üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı yer alıyor. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı, ve bir o kadar da yorum yapıldı.
 
BU SATIŞI DURDURUN
Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da 'bu satışı durdurun' çağrısı yapıldı.NATO, dün Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
 
Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırmıştı.


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