Isparta Yangını Nerede Çıktı? Isparta Sütçüler Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Art arda gelen acı verici yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Meydana gelen çok sayıda yangın haberinin ardından bir yangının daha çıkması ile birlikte tedirginlik yeniden başladı. Bucak Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçelerden çok sayıda destek birimi yollandığı açıklandı. Peki, Isparta yangını kontrol altına alındı mı? Son dakika Isparta Sütçüler yangını
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Yazılıkanyon'da meydana gelen orman yangını kısa süre içerisinde büyüyerek yeni bir paniğe sebep oldu. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen orman yangınlarına bir yenisi daha eklenirken Isparta Sütçüler yangını kontrol altına alındı mı? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Isparta orman yangınında son durum nedir? Isparta Sütçüler yangını kontrol altına alındı mı? Son dakika Isparta Sütçüler yangını