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Isparta Yangını Nerede Çıktı? Isparta Sütçüler Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Isparta Yangını Nerede Çıktı? Isparta Sütçüler Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Art arda gelen acı verici yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Meydana gelen çok sayıda yangın haberinin ardından bir yangının daha çıkması ile birlikte tedirginlik yeniden başladı. Bucak Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçelerden çok sayıda destek birimi yollandığı açıklandı. Peki, Isparta yangını kontrol altına alındı mı? Son dakika Isparta Sütçüler yangını

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:21
Isparta Yangını Nerede Çıktı? Isparta Sütçüler Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Yazılıkanyon'da meydana gelen orman yangını kısa süre içerisinde büyüyerek yeni bir paniğe sebep oldu. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen orman yangınlarına bir yenisi daha eklenirken Isparta Sütçüler yangını kontrol altına alındı mı? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Isparta orman yangınında son durum nedir? Isparta Sütçüler yangını kontrol altına alındı mı? Son dakika Isparta Sütçüler yangını

Isparta Sütçüler Yangınında Can Kaybı Var mı?

Isparta Sütçüler Yangını Kontrol Altına Alındı mı?


Isparta'nın Sütçüler ilçesinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkan yangın büyük bir paniğe sebep oldu. Gelen son dakika bilgileri doğrultusunda Yazılı Kanyon mevkiinde orman yangını başladı. Öğle saatlerinde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri yollandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin gittiği Isparta yangını kontrol altına alındı mı? sorusunun sorulması üzerine yangına müdahalenin sürdüğü açıklandı. Isparta Sütçüler yangınında can kaybı var mı?


Isparta Sütçüler Yangınında Can Kaybı Var mı?


Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybının olup olmadığı hakkında henüz bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Olay yerine sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Isparta Sütçüler Yangınında Can Kaybı Var mı?

Son dakika Isparta Sütçüler yangını gelen bilgiler doğrultusunda güncellenmektedir.

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