Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

2-8 Ağustos haftası burç yorumları, tutulmadan sonraki dönemde rahatlamalar olacağının sinyalini veriyor. Astroloji severlerin merakla beklediği haftalık burç yorumları nasıl? Ağustos ayında burçları neler bekliyor? 2-8 Ağustos haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 2-8 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları…



Haftalık burç yorumlarında, gökyüzü olayları oldukça etkili olacak. Bu haftaya Güneş ve Merkür'ün, Satürn ile yaptıkları sert açı ile başlayacağız. Tüm hafta boyunca iletişim kurmakta zorlanabiliriz. Duygusal olarak inişli çıkışlı olabiliriz. Hafta boyunca kendimizi dinlemeli ve duygularımıza kulak vermeliyiz. Hafta sonunda ise Aslan Yeni Ayı'nın etkisiyle ikili ilişkiler, çocuklar ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Genel olarak hareketli bir hafta geçireceğiz.









Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorum



Yükselen İkizler Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Yengeç Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Yay Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum



Bu hafta Koç burçları için sert etkilerle başlayabilir. Ani kazalar ya da maddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu hafta evle ilgili tadilat ya da dekorasyon yeniliği yapılabilir. Aile içi iletişiminiz güçlü olacaktır. Aşırı harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.Boğa burçları hafta başında kendilerini ön planda tutmak ve ilgi görmek isteyebilir. Kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Aile içi yaşanacak tartışmalardan ve ego savaşlarından kaçınmalısınız. Bu hafta söyleyeceklerinizden daha sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Sağlık ile ilgili konular gündeminizde olabilir.İkizler burcu bu hafta sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Özellikle psikolojik anlamda yaşanacak sorunlardan meditasyon ve yoga gibi alanlarla kurtulabilirsiniz. Hafta ortası dış görünüşünüzde bir değişiklik yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili iyi ya da kötü olaylar gündeme gelebilir.Yengeç burçları hafta başında arkadaş ve yakın çevresiyle tartışmalar ve sorunlar yaşayabilir. İç sesinizi dinlemek için oldukça güzel bir haftadasınız. Yüreğinizin sizi götürdüğü yere gidin. Size değer veren insanlarla yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz.Aslan burçları hafta başında statüleriyle ilgili konularla gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hastane kontrollerinizi bu hafta yaptırabilirsiniz. Psikolojik anlamda hassas hissedebilirsiniz. İçinizde gizlediğiniz acılar bu hafta gün yüzüne çıkabilir.Başak burçları haftaya kişisel gelişim ve eğitim konularıyla başlayabilir. Eşinizin ya da sevgilinizin ailesinde önemli olaylar yaşanabilir. Otorite figürleriyle tartışmaktan kaçının. Sosyalleşmeye özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Yalnızlık size çok iyi gelmeyecektir.Terazi burçları hafta başında ödemelerle ilgilenebilir. Kronik rahatsızlıklarınız yeniden nüksedebilir ya da yeni bir hastalığınız ortaya çıkabilir. İş arkadaşlarınızla problemler yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yeni bir çevre edinebilirsiniz.Akrep burçları haftaya ikili ilişkilerde yaşanacak sorunlarla giriş yapabilir. İlişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta ortasında ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonu ise yeni seyahat planları yapabilirsiniz.Yay burçları hafta başında günlük rutinlerinde yoğunluklar yaşayabilir. İşleriniz aksayabilir ya da çok birikebilir. Bu hafta hem kendi hem de çevrenizdekilerin sağlığına dikkat etmelisiniz. Bu hafta iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Daha sakin ve anlayışlı bir dil kullanmak tartışmalardan haklı çıkmanıza yardımcı olacaktır. Kişisel gelişiminiz için eğitimler almak ilerde size güzel kapılar açacaktır.Oğlak burçları hafta başında çocukları ya da partnerleriyle ilgilenebilir. Eğlence ve keyife düşkün olduğunuz bir hafta olacak. Tatil planları yapabilirsiniz. Bu hafta hayatınızda köklü değişiklikler yapmanız gerekebilir. Özellikle bir türlü bitiremediğiniz iş ya da ilişkileriniz son bulabilir.Kova burçları hafta başında ailevi olaylarla ilgilenebilir. Problemler gündeme gelebilir ve konuşulabilir. Hafta ortasında hobileriniz ve ikili ilişkileriniz gündemde olacaktır. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni bir iş ya da yeni başlangıçlar bu hafta sizi bekliyor.Balık burçları hafta başında yakın çevresindeki olaylarla ilgilenebilir. Arkadaş çevresinde yaşanan bir olay gündemi meşgul edebilir. Hafta ortasında ise ev konuları gündeme gelecektir. Yeni bir ev ya da ev içinde değişiklik yaşanabilir. Bu hafta hobilerinize ve sanatsal faaliyetlere eğilmek size iyi gelecektir. İçinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilirsiniz.Astrolog Eda Doğan'ın kalemindenher hafta Beyaz Gazete'de!