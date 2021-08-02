BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? Elektrik kesintisi telefon hattı!

Elektrik kesintileri, İstanbul’da elektrik hizmetini iyileştirmek amacıyla gün boyu sürecek. Yürütülen planlı kesintiler ve elektrik arızaları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Sabah saatlerinde başlayan İstanbul elektrik kesintilerinin detayı elektrik kesinti listesi olan paylaşılıyor. Listeye ulaşamayan vatandaşlar ise konuyla bilgi almak için BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarasını araştırıyor. Kullanıcılar internet üzerinden BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç sorusuna yanıt arıyor. Peki BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? Sizler için BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri ve kesinti telefon hattını yazdık.





Elektrikler Ne Zaman Gelecek 2 Ağustos 2021?



BEDAŞ Elektrik Kesintisi Arıza Hattı



AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Arıza Hattı



İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili vatandaşlara SMS gönderildi. Gönderilen mesajda Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli ve Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyeceği duyuruldu. Ayrıca verilen bilgide elektrik kesintisinin ortalama 1 saat süreceği belirtildi.BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında yaşanan elektrik arızalarıyla ilgileniyor. BEDAŞ’ın sorumluluk alanında yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgi almak için ALO 186 arayarak müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.AYEDAŞ İstanbul Anadolu yakasında hizmet veriyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintileri için ALO 186 arayarak ilgili bölge temsilcisine bağlanabilir.vesorularının yanıtlarını sizler için yazdık.