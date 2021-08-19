CHP'li Tunç Soyer kredi tartışmasında kendi kendini yalanladı

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret eden Soyer ziyaret çıkışı İzmir ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran kredi tartışması ile ilgili; "Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz." dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de; "Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi şu anda müzakereler devam ediyor, süreç devam ediyor. İmzalanmış bir sözleşme, kredi sözleşmesi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır" diye konuştu.



Soyer'in önce 'onay bekliyor' deyip ardından da 'Onay yok mutabakat var' demesi büyük şaşkınlık yarattı.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Sabah'ın haberine göre 25 Haziran'da İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Özkanlar'da depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçadroğlu burada yaptığı konuşmada; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer depremden zarar gören konutların dönüştürülmesi için Dünya Bankasından 340 milyon dolarlık kredi buldu. Kredi 2 aydır Cumhurbaşkanının onayını bekliyor." deyip "Buradan Erdoğan'a çağrı yapıyorum; önünüze gelen sözleşmeyi imzalayın, depremzedeler bekliyor, imzaladığınız andan itibaren kısa süre içerisinde inşaatlar başlayacak ve insanlar depreme dayanıklı evlerde oturacaklar" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ve Soyer'in açıklamalarına hükümet kanadından yalanlama gelse de Soyer üstüne basa basa değişik ortamlarda kredi talebini yineledi, onay beklediklerini söyledi. Bugün sabah AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen böyle bir kredi olmadığını belirtti. Buna kaynak olarak da Dünya Bankası Türkiye Direktörünün konuya ilişkin yaptığı açıklamalarını gösterdi.





SÜREKLİ'Yİ ZİYARET ETTİ



Bu gelişmenin ardından bugün öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası açıklama yapan Soyer daha önceki söylemlerinin aksine "Gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenen 330 – 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili çalışmalar vardı. Bunu tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi bununla ilgili 3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Daha sonra Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ekiplerinin de katılmasıyla devam etti. Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Bir mutabakat var. Dünya Bankası Türkiye temsilcisi tarafından açıklanan ama bunda Hazine Bakanlığı'nın garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor" dedi.



TEŞEKKÜR ETTİ

Misafirperverliği için AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile ve Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a teşekkür eden Soyer; "Bildiğiniz gibi gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenen 330 – 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili çalışmalar vardı. Bunu tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi bununla ilgili 3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Daha sonra Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ekiplerinin de katılmasıyla devam etti. Bir mutabakat hâsıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Bir mutabakat var. Dünya Bankası Türkiye temsilcisi tarafından açıklanan ama bunda Hazine Bakanlığı'nın garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor. Yani Hazine Bakanlığı'nın onay süreci ve Garanti verme süreci devam ediyor, bu sonlanmış değil. Güzel olan şey şu ki, biz İzmir'de hep beraber ortak bir irade koyarak bunun takipçisi olmaya karar verdik. Bunu hızlandıracak adımları birlikte atacağız. Hem İller Bankası hem Hazine Bakanlığı'nın bürokratlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla beraber çalışmasını ve bu süreci sonlandırmasını canı gönülden arzu ediyoruz. O nedenle de vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için el birliğiyle çalışacağız. Hızlı bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz edeceğiz. Ve bundan da diliyorum ki sonuç alacağız." dedi.



SÜREKLİ: "CUMHURBAŞKANIMIZDA BEKLEYEN DOSYA YOK"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İl Başkanımız Deniz Yücel, Mustafa Özuslu bizi ziyarete geldiler. Daha öncesinde de Sayın Başkanımızın daveti üzerine bir görüşme yapmıştık, görüşmede tabi ki depremden sonra yaşanan İzmir birlikteliği var. İzmir'in kronik sorunlarına özellikle depremden sonra ortaya çıkan sorunlar başta olmak üzere bunlara çözüm üretmek var. Özellikle de kentsel dönüşüm, depremdeki konutlarla ilgili konular vardı. Geçen seferki görüşmemiz gayet olumlu geçmişti. Ondan sonraki süreç devam ediyor. Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi şu anda müzakereler devam ediyor, süreç devam ediyor. İmzalanmış bir sözleşme, kredi sözleşmesi yok.



Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır. Bunlar devam ediyor, bunları da biz takip ediyoruz, destekliyoruz, takipçisiyiz. Tabi başkanım önemli bir hususu ifade ettiler, sadece bu kredi İzmir'in bütün sorunlarını depremden kaynaklanan sorunlarını da çözmüyor. Sadece orta hasarlılara yönelik ve İzmir'in bazı kamu yatırımlarına yönelik bir çözüm getiriyor. Ondan sonra bekleyen az hasarlılar ve kentsel dönüşüm var. Bunları da masaya yatırdık. Biz sadece bu konuyla burada sınırlı kalmayalım dedik. İzmir, Türkiye'ye örnek olabilir. Deprem Araştırma Komisyonu raporunu bugün milletvekilimiz Necip Nasır paylaştı. Burada öneriler var, kentsel dönüşümün yapılması, kolaylaştırılmasıyla ilgili. Bunların takipçisi olacağız ve ilk örneğinin inşallah İzmir'de yapılmasını temenni ediyoruz. 30 Ekim'de depremden sonra İzmir'de gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Bakanlaımız, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, siyasi partiler İzmir'de sorunları hızlıca çözdüler. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştılar. Afet gibi konularda siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.



Soyer, söz konusu kredi için geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı'nın onayının beklendiğini ileri sürmüştü.