Safer Ayı Ne Zaman? Safer Ayı Nedir? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?

Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, İslam alemi için oldukça önemli aylardan birisidir. Pek çok Müslüman bu ayı ibadetle geçirerek Allah’ın rızasını almayı ister. Kameri ve Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi Safer ayı ne zaman? sorusunu araştırıyor. İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler…





Safer Ayı Nedir?



Sefer Ayında Hangi İbadetler Yapılmalıdır?



Sefer Ayında Oruç Tutulur mu?



Safer Ayı Ne Zaman?



Safer ayı, Kameri ve Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci aya verilen isimdir. Cahiliye döneminde bu ayın uğursuz görülmesi çeşitli olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Ancak İslamiyet içerisinde bu ayın olumsuz olduğunda dair herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu sebeple diğer aylardan hiçbir farkı olmayan Safer ayında da dini ibadetler yerine getirilmelidir. Hz. Muhammed, Safer ayının uğursuz bir ay olmadığını dile getirmiş ve “Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur” demiştir.Safer ayının diğer aylardan herhangi bir farkının olmadığını öğrenen pek çok kişiSorusunun cevabını araştırıyor. Muharrem ayından sonra gelen Safer ayında İslam alimlerinin açıklamalarına göre belalardan korunmak için tövbe edilmelidir. Bunun yanı sıra her ay olduğu gibi bu ayda da farz ve nafile namazlar kılmak, oruç tutmak ve günahtan kaçınmak gerekiyor.Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen aya verilen isimdir. Bu ay içerisinde de diğer aylarda olduğu gibi oruç tutmak mümkündür. Safer ayının başlangıcında, ortasında ve sonunda oruç tutulabilir. Aynı zamanda bazı İslam alimleri Safer ayının başında üç, ortasında üç ve sonunda üç olmak üzere dokuz gün oruç tutulabileceğini belirtmiştir.Safer ayının yaklaşması ve Safer ayında yapılması gereken ibadetlerin araştırılması üzerinesorusu sosyal medyanın gündemine geldi. İbadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken Safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edecek. Safer ayının başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre belirlenmiştir.Bu yazımızdave daha fazlasını sizler için derledik.