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Safer Ayı Ne Zaman? Safer Ayı Nedir? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?

Safer Ayı Ne Zaman? Safer Ayı Nedir? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer Ayıdır. Bu ayda da Muharrem ayında olduğu gibi çeşitli ibadetler yerine getirilir. Müslümanlar için oldukça önemli olan Safer Ayının zamanını Muharrem ayından yola çıkarak belirlemek mümkündür. Bu ayın ismini ilk kez duyan kişilerin sorduğu Safer ayı nedir? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Bu yazımızda Safer ayı nedir? Safer ayı ne zaman? sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:34
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:42
Safer Ayı Ne Zaman? Safer Ayı Nedir? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?

Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, İslam alemi için oldukça önemli aylardan birisidir. Pek çok Müslüman bu ayı ibadetle geçirerek Allah’ın rızasını almayı ister. Kameri ve Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi Safer ayı ne zaman? sorusunu araştırıyor. İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler

Safer Ayı Nedir?


Safer ayı, Kameri ve Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci aya verilen isimdir. Cahiliye döneminde bu ayın uğursuz görülmesi çeşitli olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Ancak İslamiyet içerisinde bu ayın olumsuz olduğunda dair herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu sebeple diğer aylardan hiçbir farkı olmayan Safer ayında da dini ibadetler yerine getirilmelidir. Hz. Muhammed, Safer ayının uğursuz bir ay olmadığını dile getirmiş ve “Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur” demiştir.



Sefer Ayında Hangi İbadetler Yapılmalıdır?


Safer ayının diğer aylardan herhangi bir farkının olmadığını öğrenen pek çok kişi Safer ayında hangi ibadetler yapılmalıdır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Muharrem ayından sonra gelen Safer ayında İslam alimlerinin açıklamalarına göre belalardan korunmak için tövbe edilmelidir. Bunun yanı sıra her ay olduğu gibi bu ayda da farz ve nafile namazlar kılmak, oruç tutmak ve günahtan kaçınmak gerekiyor.

Sefer Ayında Oruç Tutulur mu?


Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen aya verilen isimdir. Bu ay içerisinde de diğer aylarda olduğu gibi oruç tutmak mümkündür. Safer ayının başlangıcında, ortasında ve sonunda oruç tutulabilir. Aynı zamanda bazı İslam alimleri Safer ayının başında üç, ortasında üç ve sonunda üç olmak üzere dokuz gün oruç tutulabileceğini belirtmiştir.

Safer Ayı Ne Zaman?


Safer ayının yaklaşması ve Safer ayında yapılması gereken ibadetlerin araştırılması üzerine Safer ayı ne zaman? sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. İbadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken Safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edecek. Safer ayının başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre belirlenmiştir.



Bu yazımızda Safer ayında yapılacak ibadetler ve daha fazlasını sizler için derledik.

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