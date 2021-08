CHP'li İBB Adalar'da yolcuyu böyle dolandırıyor!

CHP'li Büyükşehir belediyelerinde mobing haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'ın Hak-İş'e bağlı işçilere mobing uygulayarak 10 binden fazla işçiyi istifa ettirdiği gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise CHP'li İBB'nin taksi şoförlerine uyguladığı mobingi, Kıyasettin Telli ilk kez detaylarıyla Beyaz Gazete'ye anlattı.



ARTIK 100 TL VEREN ŞOFÖR OLUYOR!



'İstanbullunun en çok sıkıntı yaşadığı ve biz taksi şoförlerinin de zorlandığı şehrimizde 3 temel nokta var. Bunlar Sultanahmet Meydanı, Taksim ve Şişli merkez. Biz buralara bizzat İmamoğlu'ndan denetim talep ettik. Hem halkımızın hakkını korumak adına hem de taksi şoförü arkadaşlarımızın hakkını korumak adına çok değil 25 trafik zabıtasının bu noktalarda görevlendirilmesi yeterli olacaktı. Fakat bunun yerine var olan zabıtalar sıkıntılı durumlara denk geldiklerinde yalnızca video çekerek farklı medya kuruluşlarına ‘taksici terörü' başlığı altında servis ediyor. Burada ki tek amaç taksi şoförlerini kötülemektir.Amaç halkı korumak olsa buna müdahale edilir. Ki biz bununda önlemini şoför QR kodu ile almak istemiştik.

Bu sistemle amacımız taksiye binen kişinin gördüğü herhangi bir kötü muamele veya eksiklik durumunda bunu belediyeye şikâyet ederek şoförün toplamda 100 puan olan bu muamelenin bedeli kadar puan düşülmesi.'





'Örneğin taksimetre açmadan yolcu almak 50 puana mal oluyor. Bu sistemle puanı sıfırlanan taksi şoförü 6 ay şoförlük yapamayacak ve eğer tekrar aynı şeyi yaparsa 2 yıl boyunca mesleğini icra edemeyecek. Bu sistemle hem işini doğru yapan taksi şoförü takdir edilmiş olacak hem de mesleğe gerektiği özeni göstermeyen kişiler buradan ayıklanacak. Fakat CHP'li İBB, hem taksi şoförünün hem yolcunun hayrına olacak bu mesleğin kalitesini arttıracak bu uygulamayı adeta baltaladı. Her sağlık raporu getirene ve 100 TL kart ücreti verene taksi şoförü kartı verdiler.'



KENDİ RAPORU KENDİSİNİ YALANLADI!



'Ekrem İmamoğlu'nun bir başka iddiası da İstanbul'da taksi sayısının yetersiz olması. Fakat işin komiği bunu ispat etmesi için hazırlattığı raporun kendisini yalanlaması. İTÜ'nün hazırladığı rapora göre yapılan anketten %81 oranında ‘taksi sayısı yeterli' sonucu çıkıyor. Yani İBB datalarına baktığımızda son yıllarda İETT bünyesindeki otobüs sayısı artmamışken İmamoğlu'nun taksi sayısına bu denli kafayı takması düşündürücü. Var olan taksilerin iyileştirilmesi talebini yok sayarak kendisi taksici işletmeciliğine soyunmak istiyor.

Üstelik CİMER'den herkesin edinebileceği bilgilerden birisi de şu ki yapılan şikâyet oranı İETT otobüsleri haddinden fazla. Var olan otobüs sayısının yarısı kadar şikâyet var. Bu konuyla alakalı bir girişim göremiyoruz ama İmamoğlu'nun hedefinde sürekli taksi şoförleri var. Her gün kaza, yolda kalma, yolcu bekletme haberleriyle gündeme gelen İETT hakkında da keşke bu kadar ilgili olsa İmamoğlu.'



'İBB, haftalık yaptığı denetimde 127 Aracın kusur işlediğini tespit etti 18.000 Taksiden 127 adeti kusurlu oran %1 bile değil ama CHP'li İBB sanki bütün Taksiler kötü algısı yapıyor.

İTÜ Raporuna göre İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 civarında Trafikte her 100 dakikanın 76 dakikası bekleme ile geçiyor yani Trafikten yolcumuza ulaşamıyoruz ama CHP'li İBB'nin trafik için hiçbir çözüm önerisi yok.'



BİZİM TALEBİMİZİ KENDİ PROJESİ GİBİ SUNUYOR!



'Yine bahsettiğimiz İTÜ raporuna göre Taksilerin doluluk verimliliği İstanbul'da %39. Taksiciler olarak trafikte boş dolaşmak yerine yasal bir teknolojik aplikasyon ile verimliliğimiz %60 çıkarılsa trafik yoğunluğuna sebep vermeden ilave 10.000 Taksi kadar hizmetimiz artacak ama CHP'li İBB mevcut taksicilere hiçbir destek vermiyor aksine düşmanlık ediyor. Üstelik biz bu teknolojik aplikasyonu defalarca talep ettik. Bize bu olanağı sağlamak yerine kendi projesiymiş gibi anlatmayı sürdürüyor CHP'li başkan.'



'İstanbul'daki taksilerin neredeyse tek bir araca mecbur bırakılması da başka problemimiz tabi ki. Geniş araçlara ihtiyacımız olsa da tarife zorunluluğu üzerinden tek bir araca mahkûmuz. Şuan Porsche bir aracınız olsa onu taksi yapamazsınız mesela. Oysaki bizim araçlar konusunda farklı ihtiyaçlarımız var ama kabul gören 3 araç var Toyota Corolla, Megan 4 ve Fiat Egea. Ama yedek parça sıkıntıları sebebiyle Fiat Egea'ya mecburuz. Bize Koç Holding'in sahibi olduğu Fiat Egea'dan başka seçenek bırakılmamasını anlamlandıramıyoruz. Üstelik bu araç ne bizim ne yolcuların ihtiyaçlarını karşılamıyor.'



ATLAR BAHANE RANT ŞAHANE!



'Yine başka bir taksiciler üzerinden gerçekleşen rant olayı ise Adalarda yaşanıyor. Adalarda atları kurtarma bahanesiyle başlatılan süreç tamamen ranta çevrildi. Atların yaşamına son verilmesine neden olan CHP'li İBB, kullanıma sokulan Fayton Taksiler ile yerli ve yabancı TURİSTİ DOLANDIRIYOR! Nasıl mı? İBB Adalardaki Fayton Taksilerin tarifesini hem de UKOME kararı ile turistlere 4 kat daha yüksek tarife uygulayarak.'