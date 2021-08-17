USD (Alış - Satış) : 8,47 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,98 - 9,99
Ana Sayfa.
Güncel
Aşure Günü Hadisleri Nelerdir? Aşure Günü Hangi Dualar Okunur? 18 Ağustos 2021 Aşure Günü İbadetleri

Aşure Günü Hadisleri Nelerdir? Aşure Günü Hangi Dualar Okunur? 18 Ağustos 2021 Aşure Günü İbadetleri

Aşure gününün gelmesiyle birlikte pek çok Müslüman aşure günü okunacak hadisleri araştırmaya başladı. İslam alemi için oldukça önemli olan aşure günü hangi dualar okunur? Aşure günü hadisleri nelerdir? İşte aşure günü okunacak dualar…

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:56
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:03
Aşure Günü Hadisleri Nelerdir? Aşure Günü Hangi Dualar Okunur? 18 Ağustos 2021 Aşure Günü İbadetleri

İslamiyet inancına göre peygamberlerin hayatına dair pek çok sırrı içerisinde bulunduran ve bereketin simgesi olan aşure günü bu yıl 18 Ağustos 2021 tarihine denk geldi. Müslümanlar ise bu günü ibadetle geçirmenin yollarını araştırmaya başladı. Peki, heyecanla beklenen aşure gününde hangi dualar okunur? Aşure günü hadisleri nelerdir? Aşure günü okunması gereken duaları sizler için yazımızda derledik…



Aşure Günü Hadisleri Nelerdir?

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü, on Müslüman'a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Muharrem Ayı'nda oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim)

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre (sevaba) kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Bir başka hadisi şerifte de Aşûra günü yapılması faydalı olan işler de şöylece izah edilmiştir: 'Bir kimse Aşura günü boy abdesti alır ise, ölüm hariç, hiç hasta olmaz'

'Bir kimse Aşura günü gözlerine sürme çeker ise, sene boyunca göz ağrısı görmez'.

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib)

'Kimki Aşure günü Allah'ı zikreden bir topluluğa gider,onlarla beraber bir saat bulunursa,Onu cennete koymak Allah üzerine vacip olur.' (Hadis-i Şerif)

'Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah'ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)'ın nasibini verir.Ve orta parmakla şehadet parmağının
yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.' (Hadis-i Şerif-Şir'atül-İslam Şerhi)

'Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür.O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.' (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

'Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.' (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib)

Aşure Günü Hangi Dualar Okunur?


Aşure gününü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar aşure günü hangi dualar okunur? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Müslümanların aşure günü okuması gereken dua;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.
Bu duanın okunmasının ardından 10 kez; ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'' denilmelidir.



Bu yıl 18 Ağustos tarihine denk gelen aşure günü sabah ezanı ile başlayacak ve aynı gün akşam ezanı ile son bulacak.

Aşure Günü Hangi Dualar Okunur?Aşure Günü Hadisleri Nelerdir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı