Aşure Günü Hadisleri Nelerdir? Aşure Günü Hangi Dualar Okunur? 18 Ağustos 2021 Aşure Günü İbadetleri

İslamiyet inancına göre peygamberlerin hayatına dair pek çok sırrı içerisinde bulunduran ve bereketin simgesi olan aşure günü bu yıl 18 Ağustos 2021 tarihine denk geldi. Müslümanlar ise bu günü ibadetle geçirmenin yollarını araştırmaya başladı. Peki, heyecanla beklenen aşure gününde hangi dualar okunur? Aşure günü hadisleri nelerdir? Aşure günü okunması gereken duaları sizler için yazımızda derledik…









Aşure Günü Hadisleri Nelerdir?

Aşure Günü Hangi Dualar Okunur?



Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif)Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif )Aşure günü, on Müslüman'a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)Muharrem Ayı'nda oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim)Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre (sevaba) kavuşur. (Hadis-i Şerif)Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)Bir başka hadisi şerifte de Aşûra günü yapılması faydalı olan işler de şöylece izah edilmiştir: 'Bir kimse Aşura günü boy abdesti alır ise, ölüm hariç, hiç hasta olmaz''Bir kimse Aşura günü gözlerine sürme çeker ise, sene boyunca göz ağrısı görmez'.Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib)'Kimki Aşure günü Allah'ı zikreden bir topluluğa gider,onlarla beraber bir saat bulunursa,Onu cennete koymak Allah üzerine vacip olur.' (Hadis-i Şerif)'Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah'ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)'ın nasibini verir.Ve orta parmakla şehadet parmağınınyakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.' (Hadis-i Şerif-Şir'atül-İslam Şerhi)'Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür.O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.' (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)'Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.' (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib)Aşure gününü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlarsorusunun cevabını araştırıyor. İşte Müslümanların aşure günü okuması gereken dua;Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.Bu duanın okunmasının ardından 10 kez; ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'' denilmelidir.Bu yıl 18 Ağustos tarihine denk gelen aşure günü sabah ezanı ile başlayacak ve aynı gün akşam ezanı ile son bulacak.