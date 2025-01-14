Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme

Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLERSevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın avukatıAsliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk itirazında bulunmuştu. Dilekçede, Durmaz'ın uygulanabilecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması istenmişti.TUTUKLULUK DEVAMİncelemenin ardından tutukluluğa itiraz reddedildi. Öten yandan aynı şekilde tutukluluğa itiraz edilen Atakan Yılmaz'ın da reddedilerek tutukluluğa devamına karar verildi.