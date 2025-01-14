Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Durmaz'ın tutukluluğuna yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği açıklandı.
Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.
TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER
Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın avukatıAsliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk itirazında bulunmuştu. Dilekçede, Durmaz'ın uygulanabilecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması istenmişti.
TUTUKLULUK DEVAM
İncelemenin ardından tutukluluğa itiraz reddedildi. Öten yandan aynı şekilde tutukluluğa itiraz edilen Atakan Yılmaz'ın da reddedilerek tutukluluğa devamına karar verildi.