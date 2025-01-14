Serenay Sarıkaya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi olan ve çok sayıda ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyada çıkan paylaşımların ardından re'sen soruşturma başlatmıştı.D İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldığı öğrenildi.Haberi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Selahattin Günday 'Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı. İstanbul Başsavcılığı, ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yarın saat 11'de tanık sıfatıyla ifadesini alacak' diye yazdı.