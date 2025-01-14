Suriye'den Türkiye’ye tarihi ziyaret: İlk heyet Ankara’ya geliyor

Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret...Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek.Görüşmelerin, Suriye'deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.Görüşmelerde en önemli gündem maddelerinde birisinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör tehdidi olacak.Türkiye, terör örgütü PKK-YPG'ye karşı operasyon öncesi Şam hükümetinin yetkilileriyle büyük operasyonun detaylarını görüşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yok' ifadelerini kullanmıştı.Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam'a ilk ziyaret MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleşmişti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özgür Suriye'nin ilk ziyaretçilerindendi.Türk yetkililerin Şara ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.