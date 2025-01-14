Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağlıklı nüfus yapısı için çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti.Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.AİLEYE YÖNELİK 3 BÜYÜK TEHDİT!Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayız. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu." diye konuştu.Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek aileyi ailenin önemine tüm dünyaya haykıran tek lider oldu ve onu yansıttı. Aile küçük bir toplumdur. Toplumda büyük bir ailedir dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Şimdi aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve 14 Mayıs'ta 15 Mayıs Uluslararası aile gününde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor.