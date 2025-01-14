'Kırmızı kart' çıkışı alay konusu olmuştu: Özgür Özel'den bir sürpriz daha: Bu da mobil muhalefet!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son dönemde gafları ve ilginç çıkışlarıyla gündemde. Partisinin ve seçmeninin tepkisini çekse de sürpriz hamlelerinden vazgeçmeyen Özel'in 'kırmızı kart' çağrısı alay konusu olurken, bugün de CHP Genel Merkezi yeni bir uygulama daha başlattı. Genel Merkez, 1.5 milyon üyesine 'Kırmızı Kart Cepte' linki gönderdi. CHP'nin yeni uygulamasıyla yine alay edilirken vatandaşlar 'Bu da mobil muhalefet' yorumları yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alay konusu olan 'kırmızı kart' kampanyası yeni boyuta evrildi. Parti içinde krize de neden olan ve seçmenin büyük tepkisini çeken 'kırmızı kart' çağrısıyla bir kez daha alay edildi.CHP Genel Merkezi 1.5 milyon üyesine 'Kırmızı Kart Cepte' uygulaması için link gönderdi. Parti üyelerinden 'Kırmızı Kart' şeklindeki ekranın telefonlara indirilmesi istendi.Kırmızı kart cepte!Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz.Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!*Biz ülke olarak kırmızı kartı Özgür özel ve ekibine çıkaralım.*Kartvizit gösterir gibi mi göstereceğiz, peki gösterdikten sonra karşı tarafta bize sarı kart gösterir mi?*Genel merkezde çaya bir şey mi karıştırıyorlar acaba?*Ama bu hizmet Türkiye'yi uzaya filan çıkarabilir, lütfen dikkat edin!*Yakında zillere basıp kaçma eylemi de olur