Sağlıkta yeni dönem: Artık tüm hekimlerin yetkisi olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında sağlık sektöründe atılan yeni bir adımı duyurdu.Bakan Memişoğlu, insan sağlığını tehlikeye atan merdiven altı uygulamaların önüne geçmek için atıldığını belirttiği yeni adımla birlikte artık tüm hekimlerin estetik yetkisi olacak.Bakanlığın estetikle ilgili sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, 'Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.' ifadelerini kullandı.Sağlık sektöründe yeni dönem olarak nitelendirilen bu adımla birlikte merdiven altı uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.Estetik alanın hekimlere verilecek serfikasyon eğitimleri sayesinde eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlanacağı belirtildi.Söz konusu yetkilendirmeyle estetik uygulamalarını yapabilcecek hekimlerin sayıları artırılarak insan sağlığını direkt olarak tehdit eden merdiven altı uygulamalarına da engellenmiş olacak.