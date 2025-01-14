Yunanistan'la yeni kriz: Ege Denizi'nde çipura savaşı yaşanıyor

Yunanistan ile Türkiye​ arasında yeni bir kriz patlak verdi...Yunan basını, Ege Denizi​'nde Türk balıkçı​ teknelerinin Yunan karasularını ihlal ederek kaçak avlandığını iddia etti.Bu yüzden Yunan ve Türk balıkçılar arasında sık sık kavga çıktığını, bu durumun balıkçılar tarafından ilan edilmemiş bir 'Çipura Savaşı' olarak nitelendirildiği belirtildi.Skai'de yer alan habere göre söz konusu kriz, Prime TV'de yayımlanan Yiannis Souliotis isimli belgeesel programına konu oldu.Programda balıkçıların denizdeki zorlu günlük yaşamına, Türklerin Doğu Ege'de korsan balıkçılık yapması ve Yunan balıkçıların denizdeki canlı yaşamına ilişkin kaygılarına yer verildi.Program gereği bir Yunan balıkçı teknesinde 24 saat geçiren belgesel ekibi, Türk balıkçı teknesiyle karşılaşma anlarına da yer verdi.Nikos isimli balıkçı, Türklerin teknelerinin Türk Sahil Güvenlik tekneleri eliğinde sorunsuzca avlandığını, Türk teknelerine yaklaştıkları takdirde sahil güvenlik ekiplerinin teknelerini üzerlerine sürerek kendilerini geri ittiğini öne sürdü.Programa konuk olan Archipelagos Enstitüsü Araştırma Müdürü Anastasia Milliou ise Türklerin korsan balıkçılığı ve aşırı avlanma nedeniyle Ege'deki balık çeşitliliğinin tehlika altında olduğunu belirtti.Milliou şu açıkları kullandı:Yunan denizlerinin temel sorunu aşırı avlanmadır. Aşırı avlanma ve kontrolsüz balıkçılık denizlerimizin boşalmasına neden oldu. Türklerin başına gelenler ise özellikle 2019'dan itibaren çelişkili çünkü sınır hattına her zaman Türk botları yaklaşıyordu, artık sadece limana girmiyorlar, genellikle Yunan balıkçı gemilerinin balıkçılık yapmasının yasak olduğu zamanlarda, sığ alanlara, Posidonia çayırlarına, mercanlara ve verimli ekosistemlere giriyorlar. Alt tabakaların daha da tükenmesine neden oluyorlar. Yetkililerin bu gemileri engelleyebilecek herhangi bir talimatı veya yetkisi yok.