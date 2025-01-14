Elon Musk, TikTok'un ABD'deki şirketini satın alabilir

TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk'a satışı ihtimali Çin hükümeti tarafından değerlendiriliyor. İşte ABD'de yaşanan TikTok krizi ve Çin'in beklenmedik hamlesi hakkında tüm detaylar!

Çin, TikTok'un ABD'deki yasağının ardından yeni bir strateji geliştirmeye başladı.Bloomberg'in haberine göre; Çin hükümeti, TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk'a satılmasını değerlendiriyor.Bu satışın, Çin'in yeni ABD yönetimiyle ilişkilerini geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.TikTok, Bloomberg'in haberini yalanladı. Şirket sözcüsü, haberi 'tamamen kurgu' olarak nitelendirdi.Bloomberg'in haberinde, Çin hükümetinin TikTok üzerindeki etkisine de dikkat çekildi.Çin'in, TikTok'un ABD operasyonlarının Musk'a satılması konusunda görüşmeler yaptığı belirtiliyor.