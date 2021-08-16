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Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası konuştu!

Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası konuştu!

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Mahallesini de vurdu. Babaçay Mahallesinde bulunan 80 haneden 38'i suya gömüldü, birçok insan sele kapılarak yaşamını yitirdi. Afetin yaşandığı gün Babaçay Mahallesinde bir evin çatısında saatlerce yardım bekleyen 15 aylık bebek ve ailesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın nefes kesen operasyonu ile kurtarılmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da gerçekleştirilen bu kurtarma operasyonuna dikkat çekerek, "O operasyon bizi rahatlattı. Sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı" demişti. Baba Özcan Kabakaya "helikopteri görünce birbirimize sarılıp ağladık. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:06
Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonrası 38 evin sular altında kaldığı Babaçay Mahallesinde bir evin çatısında yaklaşık 20 saat mahsur kalan ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile kurtarılan 15 aylık bir bebeğe dikkat çekerek, 'O operasyon bizi rahatlattı. Sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı' demişti.

AİLEMİZİ TAHLİYE EDECEKTİK ANCAK ARABAMIZ ÇALIŞMADI


Afetin yaşandığı 11 Ağustos'tan 2 gün önce Babaçay'da bulunan baba evine eşi ve çocuğuyla birlikte tatile geldiklerini söyleyen Özcan Kabakaya, 'Afetin yaşandığı gece saat 02.30'da uyandım. Ardından babam da uyandı. Hava gök gürültülü ve sağanak yağışlıydı. Babamla beraber durum tespiti için dışarıya çıktık. Dışarda insanlar geziyordu, herkes sokaktaydı.

Durum tespiti yaptıktan sonra eve döndük. Kendi imkanlarımızla tahliye olmaya karar verdik ve dışarı çıktığımızda çamurlu suyun geldiğini gördük. Hemen ailemi uyardım, üst katlara çıktık. Geceyi üst katta geçirdik. Saat 06.30'a doğru yağış biraz olsun duruldu. Babamla dışarıya çıktık, arabaya baktık. Arabamızı çalıştıramadık.

Eğer çalıştırabilseydik o an oradan ailemizi tahliye edecektik. Sonra tekrar eve girdik. Saat 09.00 gibi kıyamet koptu. Camdan bakınca köydeki evlerin yıkıldığını gördük ve telaş yaptık. Bazı komşularımızın suya kapılarak sürüklendiğini gördük' ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN


Daha önce ki senelerde de Babaçay Mahallesinde ufak çaplı sellerin yaşandığını ancak ilk defa böyle bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kabakaya, 'Evlerin sel felaketinde yıkıldığını ve sular altında kaldığını görünce AFAD ekiplerini aradık. Bazı komşularımız selde sürüklenerek hayatını kaybetti, bunları da gördük. Gözümüzün önünde koskoca köy un ufak oluyordu.

Daha sonra evimizin çatısına çıktım ve yardım istedim. Elimde bir bayrak vardı onu sallıyordum sürekli. O gün telefonla görüştüğümüz gerek AFAD ekibi, gerek 112 ekibi, gerekse de pilotlarımız olsun çok yardımcı oldular.

'Sizi mutlaka alacağız bölgeden, sakin olun' dediler. Suların yükselmesi sonucu ailemi çatıya çıkarttım. Yaklaşık 20 saat bekleyişin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler gelerek 15 aylık bebeğimizi ve ailemizi bulunduğumuz çatıdan kurtardılar. Devletimizden Allah razı olsun, bize çok destek oldular' diye konuştu.

BİRBRİMİZE SARILIP HELALLİK İSTEDİK


Helikopterin geldiğini gördüklerinde 'çok şükür kurtulduk' diye sevindiklerini belirten Kabakaya, 'Birbirimize sarılıp helallik istedik, burada öleceğiz diye düşünüyorduk. Nasıl kurtulabiliriz diye planlar yaptık. Ev bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız, bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız diye aramızda konuşmaya başladık. Helikopteri de görünce büyük bir sevinç oldu, Allah'a dua ettik. 15 aylık bebeğimiz ile birlikte tüm ailemiz yaşanan felaket sonrası kurtarıldı' dedi.


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