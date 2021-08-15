Rusya'dan ABD'ye tepki: Afganistan üzerinde deney yaptı

Afganistan'da kaos büyüyor. Ülkede 34 eyaletten 28'ini ele geçiren Taliban milisleri, Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu dile getirirken 'Dünya sonucunu dehşetle izliyor' ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.
Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.