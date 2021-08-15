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Rusya'dan ABD'ye tepki: Afganistan üzerinde deney yaptı

Rusya'dan ABD'ye tepki: Afganistan üzerinde deney yaptı

Afganistan'da kaos büyüyor. Ülkede 34 eyaletten 28'ini ele geçiren Taliban milisleri, Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu dile getirirken 'Dünya sonucunu dehşetle izliyor' ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:14
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:18
Rusya'dan ABD'ye tepki: Afganistan üzerinde deney yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.

Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFGANİSTAN ÜZERİNDE DENEY YAPTI


Ülkede oluşan durumun 'şaşırtıcı' ve 'gerçek' olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

Zaharova, 'Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor.' değerlendirmesinde bulundu.


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