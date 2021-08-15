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İSKİ Adalar’ın suyun kesti, toplanmayan çöpler Adalıları çıldırttı

İSKİ Adalar’ın suyun kesti, toplanmayan çöpler Adalıları çıldırttı

Adalar Belediyesi’ park ve bahçelerin sulamasında kullanılan suların faturasını ödemedi. İSKİ parklardaki su saatlerini söktü. Adalar’daki toplanmayan çöpler ise pes dedirtti.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:09
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:13
İSKİ Adalar’ın suyun kesti, toplanmayan çöpler Adalıları çıldırttı

Adalar'daki park ve bahçelerin sulamasında kullanılan suyun faturasını ödemeyen Adalar Belediyesi yüzünden parklarda çiçeklerin, ağaçların sulamasında kullanılan su, İSKİ tarafından kesildi. Suyun kesilmesi üzerine Kınalıada'daki Atatürk Büstü'nün etrafındaki çiçeklerin solması Adalıların tepkisine neden oldu. Adalılar topladığı çiçekleri büste koyarak tepkilerini ortaya koydu.

Öte yandan Adalar'da belediyenin toplamadığı çöplere tepkiler her geçen gün artıyor. Belediyenin deniz tarafına bakan girişinin önünde bulunan bankın altındaki çöp, içki şişeleri, üstte ise Atatürk resmini görenler bu duruma tepki gösterdi.



Kaldırılmayan çöpler, çöp arabasının haznesinden yola akan sular, pis kokular, çocuk parklarındaki pislikler, sağlığı tehdit eden atıkların önüne geçilmediği görüldü. Ada sakinleri ise toplanmaya çöplerden ve ilçede kronikleşen sorumlusu olarak Belediye yönetiminin çalışmaması nedeniyle olduğunu belirtti. Tepkilerini dile getiren Ada sakinleri, İstanbul'un en nadide ilçelerinden biri olan Adalar'ın bu durumu hak etmediğini çalışan ve hizmet üreten bir belediye yönetimi istediklerini ifade etti.



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