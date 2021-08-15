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Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:59
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:12
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Daha önce çatışmalar varken o bölgelerde bulunmaması konusunda da gerekli duyuruları yapmıştık. Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Büyükelçiliklere gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız.

BİRKERE DAHA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

Vatandaşlarımız THY'nin tarifeli uçaklarıyla ülkemize gelmişlerdir. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların güvenliği için Afganistan'da temaslarımız devam ediyor. Tüm taraflarla temaslarımız var. Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kabil'deki büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız. Konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler. Bizim bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları takip etsinler.


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