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İstanbul su kesintisi listesi: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi listesi: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme amaçlı yapılacak. Bu nedenle birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Bulunduğu bölgede kesinti yaşayan vatandaşlar “İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var?” gibi soruların yanıtını arıyor. İşte İstanbul su kesintisi listesi…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:24
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:26
İstanbul su kesintisi listesi: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Arıza bakım nedeniyle yaşanacak kesintiler, vatandaşı mağdur etmemek için İSKİ sitesinde detaylarıyla yer alacak. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ internet sitesinde yayınlandı. İşte İstanbul güncel su kesintisi listesi…

İstanbul Güncel Su Kesintisi Listesi 13 Ağustos 2021

13 Ağustos İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?


13 Ağustos İstanbul planlı su kesintileri İSKİ sitesinde yer aldı. Sitede yer alan bilgiler arasında “İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?” sorusunun yanıtı da bulunuyor. Kesintinin yaşanacağı bölge, yaşanma nedeni ve ne zaman geri geleceği paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranından kesintilere sair tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

İstanbul Güncel Su Kesintisi Listesi 13 Ağustos 2021


Arıza Kesinti

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.08.2021 01:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Güncel Su Kesintisi Listesi 13 Ağustos 2021

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 21:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul su kesintisi listesi 13 Ağustos bu şekildedir. Sizler için alınan son bilgilere göre “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını da yazdık.

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