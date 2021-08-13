İstanbul su kesintisi listesi: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Arıza bakım nedeniyle yaşanacak kesintiler, vatandaşı mağdur etmemek için İSKİ sitesinde detaylarıyla yer alacak. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ internet sitesinde yayınlandı. İşte İstanbul güncel su kesintisi listesi…









13 Ağustos İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?



İstanbul Güncel Su Kesintisi Listesi 13 Ağustos 2021



13 Ağustos İstanbul planlı su kesintileri İSKİ sitesinde yer aldı. Sitede yer alan bilgiler arasında “?” sorusunun yanıtı da bulunuyor. Kesintinin yaşanacağı bölge, yaşanma nedeni ve ne zaman geri geleceği paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranından kesintilere sair tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.SilivriSelimpaşa Merkez Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası13.08.2021 01:18Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.ÇekmeköyÖmerli Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.08.2021 21:46Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.bu şekildedir. Sizler için alınan son bilgilere göre “?” sorusunun yanıtını da yazdık.