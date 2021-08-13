İstanbul su kesintisi listesi: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme amaçlı yapılacak. Bu nedenle birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Bulunduğu bölgede kesinti yaşayan vatandaşlar “İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var?” gibi soruların yanıtını arıyor. İşte İstanbul su kesintisi listesi…
İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Arıza bakım nedeniyle yaşanacak kesintiler, vatandaşı mağdur etmemek için İSKİ sitesinde detaylarıyla yer alacak. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ internet sitesinde yayınlandı. İşte İstanbul güncel su kesintisi listesi…