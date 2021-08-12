İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman? AÖF Kayıtları Ne Zaman?

Aynı anda iki yükseköğretim programı okumak isteyenler AÖF kayıtları ne zaman? sorusunun cevabını arıyor. Açıköğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırarak açıktan ikinci bir üniversite okumak isteyenlere yanıt gecikmedi. AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıtları ne zaman?









İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman?



İkinci Üniversite Harç Ücreti Ne Kadar?



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin gerçekleştirdiği ikinci üniversite açıklamaları sonrasında ikinci üniversite kayıtları ne zaman? sorusu gündeme geldi. Söz konusu programlardan birisine kaydını gerçekleştirecek olan kişilere ikinci üniversitenin kayıt tarihi hakkında bilgi verildi. Peki,Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarının 2021 Ağustos sonu ve eylül başı gibi başlaması bekleniyor. Geçen yıl Anadolu Üniversitesi’nin ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi 31 Ağustos-29 Temmuz olarak belirlenmişti. Bu yıl da kayıtların bu tarihler arasında alınması planlanıyor.İkinci üniversite kaydı gerçekleştirmek isteyen öğrenciler her yıl belirlenmiş olan AÖF harç ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında AÖF harç ücretinin 400 TL üzerinde olması bu yıl da ücretlerin 400 TL üzerinde olacağı iddiasını ortaya koydu. Beklentilere göre bu yıl ikinci üniversite harç ücreti 400 TL ile 550 TL arasında olacak.hakkında detaylar önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklamalarla resmiyet kazanacak.