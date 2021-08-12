İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman? AÖF Kayıtları Ne Zaman?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitim programına katılabilmektedir. AÖF adı verilen bu sistem ile pek çok öğrenci aynı anda iki üniversite okuyabiliyor. Peki, aynı anda iki üniversite okumaya imkan tanıyan AÖF kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı ve detaylar…
Aynı anda iki yükseköğretim programı okumak isteyenler AÖF kayıtları ne zaman? sorusunun cevabını arıyor. Açıköğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırarak açıktan ikinci bir üniversite okumak isteyenlere yanıt gecikmedi. AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıtları ne zaman?