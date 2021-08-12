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İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman? AÖF Kayıtları Ne Zaman?

İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman? AÖF Kayıtları Ne Zaman?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitim programına katılabilmektedir. AÖF adı verilen bu sistem ile pek çok öğrenci aynı anda iki üniversite okuyabiliyor. Peki, aynı anda iki üniversite okumaya imkan tanıyan AÖF kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı ve detaylar…

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:08
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:15
İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman? AÖF Kayıtları Ne Zaman?

Aynı anda iki yükseköğretim programı okumak isteyenler AÖF kayıtları ne zaman? sorusunun cevabını arıyor. Açıköğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırarak açıktan ikinci bir üniversite okumak isteyenlere yanıt gecikmedi. AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıtları ne zaman?



İkinci Üniversite Kayıtları Ne Zaman?


Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin gerçekleştirdiği ikinci üniversite açıklamaları sonrasında ikinci üniversite kayıtları ne zaman? sorusu gündeme geldi. Söz konusu programlardan birisine kaydını gerçekleştirecek olan kişilere ikinci üniversitenin kayıt tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarının 2021 Ağustos sonu ve eylül başı gibi başlaması bekleniyor. Geçen yıl Anadolu Üniversitesi’nin ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihi 31 Ağustos-29 Temmuz olarak belirlenmişti. Bu yıl da kayıtların bu tarihler arasında alınması planlanıyor.

İkinci Üniversite Harç Ücreti Ne Kadar?


İkinci üniversite kaydı gerçekleştirmek isteyen öğrenciler her yıl belirlenmiş olan AÖF harç ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında AÖF harç ücretinin 400 TL üzerinde olması bu yıl da ücretlerin 400 TL üzerinde olacağı iddiasını ortaya koydu. Beklentilere göre bu yıl ikinci üniversite harç ücreti 400 TL ile 550 TL arasında olacak.





İkinci üniversite kayıt tarihleri hakkında detaylar önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklamalarla resmiyet kazanacak.

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