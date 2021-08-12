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Ekonomi
Hükümetin zam teklifi belli oldu!

Hükümetin zam teklifi belli oldu!

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinden gelecek son dakika zam haberini bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023'te yapılacak zam oranı teklifi ile ilgili açıklama yapıyor. Bakan Vedat Bilgin, "2022 için yüzde 5+yüzde 6 ve enflasyon farkı teklif ediyoruz. 2023 yılı için yüzde 6 enflasyon farkı + yüzde 6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz." dedi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili, "Sözleşme süreci içerisinde çözülecek" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:02
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:06
Hükümetin zam teklifi belli oldu!

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi bugün sunuldu. Bakan Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge sözleşme süreci içerisinde çözülecek' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, 'Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız' demişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nden, memur ve memur emeklilerini hayal kırıklığına uğratmayacak, bu kesimin taleplerine ve kamuoyunun beklentilerine uygun zam teklifi beklediklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceğini, bu kesimin aileleriyle beraber düşünüldüğünde görüşmelerin toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 26 Temmuz'da sunduklarını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

'MAKUL TALEPLER SUNDUK'


'6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptık. Bu oturumun ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Hizmet kollarının ve toplu sözleşmenin geneline dair taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Yarından itibaren müzakereye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak. Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz.'

Teklifin sadece 'yüzdelik artışlar' ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, 'Yüzdelik artışın yanında geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı istiyoruz. Bununla birlikte, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, tüm kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetlerin genel hizmetler sınıfına aktarılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasının da aralarında olduğu taleplerimiz var.' ifadelerini kullandı.

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin tüm bu talepleri dikkate alması ve teklifinin kapsayıcı bir paket şeklinde olması gerektiğini kaydetti.


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