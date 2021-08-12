Hükümetin zam teklifi belli oldu!

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinden gelecek son dakika zam haberini bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023'te yapılacak zam oranı teklifi ile ilgili açıklama yapıyor. Bakan Vedat Bilgin, "2022 için yüzde 5+yüzde 6 ve enflasyon farkı teklif ediyoruz. 2023 yılı için yüzde 6 enflasyon farkı + yüzde 6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz." dedi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili, "Sözleşme süreci içerisinde çözülecek" ifadelerini kullandı.
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi bugün sunuldu. Bakan Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge sözleşme süreci içerisinde çözülecek' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, 'Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız' demişti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nden, memur ve memur emeklilerini hayal kırıklığına uğratmayacak, bu kesimin taleplerine ve kamuoyunun beklentilerine uygun zam teklifi beklediklerini bildirdi.
Yalçın, yaptığı açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceğini, bu kesimin aileleriyle beraber düşünüldüğünde görüşmelerin toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 26 Temmuz'da sunduklarını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu: