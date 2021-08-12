CHP'li İmamoğlu'na tepki! 100 yıllık taş konak lojman mı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Rumelihisar'ı sırtındaki tarihi konağı lüks bir yapıya dönüşmek için çalışma başlattı. Ekrem İmamoğlu'nun burayı lojman olarak kullanmak için hazırlattığı öne sürüldü. 9 dönüm arazideki inşaat çalışması hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile

tartışma konusu oldu. Uzmanlar, İmamoğlu'na "Yanlıştan dön" çağrısı yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Rumelihisarı'nda kendisine lojman yaptırdığı iddiası sorulduğunda öfkelenip basın mensubuna, "Bu binaların kullanımı için kurum karar verir bu lojmandır başka bir şeydir kimse konut yapmaz" yanıtını vermişti.



9 dönüm arazide 100 yıllık taş konakta yapılan çalışma hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile tartışma konusu oldu.



Rumelihisar'ı sırtındaki Taş Konak 1920'li yıllarda yapıldı ve uzun yıllar Amerikan Heyeti Binası olarak kullanıldı.



3 katlı konak Robert Kolej'e de hizmet etti. 1980'li yıllarda Bedrettin Dalan'ın başkanlığı döneminde İStanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Tarihi konak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette kaldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda 1994 yılında burayı restore ettirme kararı verdi, çalışmalar 1995 yılında tamamlandı.



Tarihi mekanın sosyal tesis veya başkanlık konukevi gibi amaçlarla değerlendirilmesi yönündeki tavsiyeleri reddeden Başkan Erdoğan, buranın bir eğitim yuvası olarak değerlendirilmesi fikrini benimsedi.



Taş konak Marmara Üniversitesi'ne tahsis edildi.



Bu mekanda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Recep Bozdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisar'ı sırtındaki tarihi konağı lüks lojmana dönüştürmesine tepki gösterdi.



Bozdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde mütevazı bir apartman dairesinde yaşadığını anlattı, Beştepe Külliyesi'nin de Başkan Erdoğan'ın konutu değil çalışma ofisi olduğunu vurguladı.

