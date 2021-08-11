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PUBG Steam Bedava mı Oldu? PUBG Steam Ücretsiz İndirme Linki

PUBG Steam Bedava mı Oldu? PUBG Steam Ücretsiz İndirme Linki

Türkiye’nin en çok sevilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG’nin ücretsiz olacağı iddiaları üzerine açıklama gecikmedi. Peki, PUBG Steam bedava mı oldu? PUBG Steam ücretsiz mi? İşte PUBG Steam ücretsiz indirme linki…

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:38
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:41
PUBG Steam Bedava mı Oldu? PUBG Steam Ücretsiz İndirme Linki

Türkiye’de pek çok kişi tarafından oynanan PUBG Steam’den sevindiren haber geldi! Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen oyunun ücretsiz olacağının sosyal medyanın gündemine oturmasıyla birlikte PUBG Steam bedava mı oldu? sorusu soruldu. Peki, PUBG Steam bedava mı oldu? İşte PUBG Steam ücretsiz indirme linki

PUBG Steam Bedava mı Oldu?

Pubg Steam Bedava mı Oldu? 


İçinde yüzlerce farklı oyunu bulunduran Pubg Steam’de oyunlardan ücret talep ediliyordu. Ancak Pubg’nin son dönemde oyuncu kaybetmesi ve tercih edilme oranının düşmesiyle birlikte yeni bir konu gündeme geldi. PUBG Steam’ın ücretsiz olması konusunda istekte bulunan kullanıcılara müjdeli haber verildi. Peki, Pubg Steam ücretsiz mi oldu? PUBG’nin yaptığı resmi açıklamalara göre 10 -16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Pubg Steam’ın ücretsiz olarak oynanabileceği belirtildi.

Pubg Steam Nasıl Ücretsiz İndirilir?


Pubg Steam’i ücretsiz olarak oynamak isteyen kişilerden gelen ‘Pubg Steam nasıl ücretsiz indirilir?’ sorusuna yanıt verildi. Yapılan açıklamalara göre ilk olarak Steam hesabı oluşturulmalıdır. Ardından PUBG’yi ücretsiz olarak satın almak ve indirmek Pubg Steam’i ücretsiz oynamak için yeterli olacaktır.

PUBG Steam Bedava mı Oldu?

Pubg Steam ücretsiz mi oldu ve daha fazlası bu şekilde yanıtlandırılmıştır.

Pubg Steam Nasıl Ücretsiz İndirilir?Pubg Steam Bedava Mı Oldu?Pubg Steam Ücretsiz İndirme Linki


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