PUBG Steam Bedava mı Oldu? PUBG Steam Ücretsiz İndirme Linki

Türkiye’de pek çok kişi tarafından oynanan PUBG Steam’den sevindiren haber geldi! Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen oyunun ücretsiz olacağının sosyal medyanın gündemine oturmasıyla birlikte PUBG Steam bedava mı oldu? sorusu soruldu. Peki, PUBG Steam bedava mı oldu? İşte PUBG Steam ücretsiz indirme linki…









Pubg Steam Bedava mı Oldu?



Pubg Steam Nasıl Ücretsiz İndirilir?



İçinde yüzlerce farklı oyunu bulunduran Pubg Steam’de oyunlardan ücret talep ediliyordu. Ancak Pubg’nin son dönemde oyuncu kaybetmesi ve tercih edilme oranının düşmesiyle birlikte yeni bir konu gündeme geldi. PUBG Steam’ın ücretsiz olması konusunda istekte bulunan kullanıcılara müjdeli haber verildi. Peki,PUBG’nin yaptığı resmi açıklamalara göre 10 -16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Pubg Steam’ın ücretsiz olarak oynanabileceği belirtildi.Pubg Steam’i ücretsiz olarak oynamak isteyen kişilerden gelen ‘’ sorusuna yanıt verildi. Yapılan açıklamalara göre ilk olarak Steam hesabı oluşturulmalıdır. Ardından PUBG’yi ücretsiz olarak satın almak ve indirmek Pubg Steam’i ücretsiz oynamak için yeterli olacaktır.ve daha fazlası bu şekilde yanıtlandırılmıştır.