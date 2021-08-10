YKS'de baraj düşürülecek mi? YKS barajı kaça düşürülecek?

YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme geldi. YKS barajının düşürülmesi önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Peki YKS barajı kaça düşürülecek? İşte yanıtı…
YKS tercihlerinin başlamasıyla bu konuda birçok haber yayınlanmaya başladı. Son olarak YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme geldi. Yapılan toplantıda “YKS barajı” konusu konuşuldu. Toplantıda yapılan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. YKS haberinin ardından öğrenciler “YKS’de baraj düşüyor mu?” sorusunun yanıtını aradı. Tercih yapacak öğrenciler ise “YKS barajı ne zaman düşürülecek?” sorusunu sordu. Peki YKS baraj puanı düşürülecek mi? İşte yanıtı…