YKS'de baraj düşürülecek mi? YKS barajı kaça düşürülecek?

YKS tercihlerinin başlamasıyla bu konuda birçok haber yayınlanmaya başladı. Son olarak YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme geldi. Yapılan toplantıda “YKS barajı” konusu konuşuldu. Toplantıda yapılan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. YKS haberinin ardından öğrenciler “YKS’de baraj düşüyor mu?” sorusunun yanıtını aradı. Tercih yapacak öğrenciler ise “YKS barajı ne zaman düşürülecek?” sorusunu sordu. Peki YKS baraj puanı düşürülecek mi? İşte yanıtı…









YKS’de Baraj Düşürülecek Mi?



Üniversite tercih işlemleri sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu konuya ilişkin çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü açıkladı. Bu durumda çok sayıda aday baraj puanının altında kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bu yıl baraj puanının altında kalanlar için bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. YKS barajının düşürülmesi önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Kısa süre sonra nihai kararın açıklanması bekleniyor.sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre düzenlenmiştir.