USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Eğitim
YKS'de baraj düşürülecek mi? YKS barajı kaça düşürülecek?

YKS'de baraj düşürülecek mi? YKS barajı kaça düşürülecek?

YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme geldi. YKS barajının düşürülmesi önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Peki YKS barajı kaça düşürülecek? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:53
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:54
YKS'de baraj düşürülecek mi? YKS barajı kaça düşürülecek?

YKS tercihlerinin başlamasıyla bu konuda birçok haber yayınlanmaya başladı. Son olarak YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme geldi. Yapılan toplantıda “YKS barajı” konusu konuşuldu. Toplantıda yapılan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. YKS haberinin ardından öğrenciler “YKS’de baraj düşüyor mu?” sorusunun yanıtını aradı. Tercih yapacak öğrenciler ise “YKS barajı ne zaman düşürülecek?” sorusunu sordu. Peki YKS baraj puanı düşürülecek mi? İşte yanıtı…

YKS’de Baraj Düşürülecek Mi?

YKS’de Baraj Düşürülecek Mi?


Üniversite tercih işlemleri sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu konuya ilişkin çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü açıkladı. Bu durumda çok sayıda aday baraj puanının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bu yıl baraj puanının altında kalanlar için bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. YKS barajının düşürülmesi önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Kısa süre sonra nihai kararın açıklanması bekleniyor.

YKS barajı düşürüldü mü, YKS barajı düşürülecek mi sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre düzenlenmiştir.

Yks Barajı Düşürülecek MiYks Barajı Düşürüldü Mü?Yks’de Baraj Düşürülecek Mi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı