TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik geriliyor

TÜİK işsizlik rakamlarını paylaştı. Buna göre işsizlik oranı Haziran ayında 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,2 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %24,0, İSTİHDAM ORANI %31,9 OLDU

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %27,2 OLDU

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %43,8 olduİşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla %24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,2'si hizmet sektöründe yer aldıMayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,3'ü sanayi, %6,6'sı inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldıZamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,7 olarak gerçekleşti.