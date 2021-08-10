USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
Plajda oynayan 8 yaşındaki Doğukan kayboldu!

Plajda oynayan 8 yaşındaki Doğukan kayboldu!

Bartın'da Büyükkızılkum plajında oyun oynayan Doğukan Yaylacı (8) kayboldu. Ailesinin ihbarıyla Doğukan için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 18:55
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 18:56
Plajda oynayan 8 yaşındaki Doğukan kayboldu!

Olay, sabah saatlerinde, Büyükkızılkum plajında meydana geldi. Yaylacı ailesi, Karabük'ten Bartın'daki plaja geldi.

Sahil kenarında oyun oynamaya başlayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu.

DALGIÇLAR DENİZDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ailenin ihbarı üzerine jandarma, sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranlar plaja geldi. Sahil Güvenlik'te görevli dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada sahilde de arama yapıldı. Doğukan'ın ailesinin endişeyle izlediği arama çalışmaları devam ediyor.

HERHANGİ BİR SONUCA ULAŞILAMADI

Büyükkızılkum muhtarı Ersin Değer, "Sabah saatlerinde Karabük'ten buraya gelen aile üyelerinden birinin çocuğu deniz kenarında oynuyormuş, o sırada kaybolmuş sonra bize haber verildi.

Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları buraya geldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı