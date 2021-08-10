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İran destekli örgütten Türkiye'ye alçak tehdit!

İran destekli örgütten Türkiye'ye alçak tehdit!

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli El-Nuceba isimli örgüt, yayımladığı Türkçe video ile Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyulan açıklamada, "Sizin çocuklarınız için sömürgeci Amerika tabutlarının tecrübesinin tekrarlanmasına izin vermeyin" denildi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 23:05
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 23:06
İran destekli örgütten Türkiye'ye alçak tehdit!

Seçtiğimiz aylarda da Irak'taki Türk askeri varlığına karşı tehdit dolu açıklamalar yapan İran destekli El-Nuceba örgütü, yayımladığı Türkçe video ile bir kez daha haddini aştı.

Türkiye ile ABD'yi bir tuttular

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına son vermek maksadıyla düzenlediği operasyonları "işgal" olarak nitelendiren örgüt, ABD ile Türk Silahlı Kuvvetlerini bir tuttu.

Yapılan açıklamada, "İşgalcilere karşı direnişte ABD ve Türkiye arasında ayrım yapmıyoruz." denildi.

Türk askerine açık tehdit

Türkiye'nin 'işgal ve yayılmacılık' ile suçlandığı videoda, "Sizin çocuklarınız için sömürgeci Amerika tabutlarının tecrübesinin tekrarlanmasına izin vermeyin" şeklinde tehdit ifadeleri yer aldı.

İran güdümündeki örgütün, 'Liva Ammar bin Yasir, 'Liva el Hasan el Mucteba', 'Ceyş’ül Tahrir Colan/Golanı Kurtarma Ordusu' ve 'Liva el Hamd' olmak üzere 4 tugaydan oluşan 10 bin kişilik bir güce sahip olduğu düşünülüyor.


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