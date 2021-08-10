CHP'li Tanju Özcan'ın ırkçı kararlarının arından Bolu'da Iraklı bir aileden evlerini terk etmesi istendi!

"Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor" diyen ve şehirdeki yabancı uyrukluların su faturasına 10 kat zam yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın ırkçı adımları sonrası, Bolu'da bir apartmanın sakinleri, üç çocuklu Iraklı ailenin 45 gün içinde evlerini terk etmeleri yönünde karar aldı. Oturduğu daireden çıkartılmak istenen Hüseyin Kerim, "Aramızda sorun yoktu. Hatta elektrik işlerini ben yapar ücret de almazdım. Toplanıp bizi kovmak istemişler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mülteci karşıtı söylemlerinin ardından, Bolu'da Iraklı bir ailenin evlerini iki ay içinde terk etmeleri istendi.
Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Bolu Merkez'de yer alan Sağlık Mahallesi'ndeki Değercan Apartmanı sakinleri, 7 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, bir takım kararlar aldı.