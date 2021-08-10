10Ağustos Migros Kataloğu Migros'a Bu Hafta Neler Gelecek? Migros'ta bugün nelerde indirim var?

10 Ağustos tarihinde indirimli ürünlerin sevenleriyle paylaşıldığı Migros kataloğu yayınlandı. İndirim ve fırsatlardan yararlanmak isteyen kişilerin sıkı bir şekilde takip ettiği Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? Migros'ta bugün neler indirimde? İşte Migros 10 Ağustos Kataloğu…



Migros 10 Ağustos kataloğunda indirimli fiyatları ile yer alan onlarca ürününün bulunduğu Migroskop yayınlandı. Her hafta pek çok kategorideki ürünlerde indirim yapan Migros, bu hafta da aynı şekilde birbirinden farklı ürünlere indirim yaptı. Peki Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? Migros Aktüel 10 Ağustos 2021 Kataloğu kampanyalı ürünleri nelerdir? İşte Migros 10 Ağustos Kataloğu…





Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?

Migros indirim kataloğund abu hafta Migros sıvı deterjanda, çamaşır fodassında ve pek çok temizlik ürününde indirim var. Bunun yanı sıra yiyecek ve içöerecek kategoriside de birbirinden farklı ürünler fırsat fiyatları ile satışa sunuluyor.Migros'ta by hafta Migros'un ürünlerinden olan kremalı antep fıstığı, kremalı yer fıstığı ürünlerinde indirim yappıldı. Aynı zamanda hazır gıdaların yanı sıra peynir ve tereyağlarda da indirim var.İşte 10 Ağustos 2021 Migros kataloğu!