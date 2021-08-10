USD (Alış - Satış) : 8,64 - 8,66 EURO (Alış - Satış) : 10,16 - 10,18
Ana Sayfa.
Güncel
10Ağustos Migros Kataloğu Migros'a Bu Hafta Neler Gelecek? Migros'ta bugün nelerde indirim var?

10Ağustos Migros Kataloğu Migros'a Bu Hafta Neler Gelecek? Migros'ta bugün nelerde indirim var?

10 Ağustos tarihinde indirimli ürünlerin sevenleriyle paylaşıldığı Migros kataloğu yayınlandı. İndirim ve fırsatlardan yararlanmak isteyen kişilerin sıkı bir şekilde takip ettiği Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? Migros’ta bugün neler indirimde? İşte Migros 10 Ağustos Kataloğu…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:53
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:12
10Ağustos Migros Kataloğu Migros'a Bu Hafta Neler Gelecek? Migros'ta bugün nelerde indirim var?

10 Ağustos tarihinde indirimli ürünlerin sevenleriyle paylaşıldığı Migros kataloğu yayınlandı. İndirim ve fırsatlardan yararlanmak isteyen kişilerin sıkı bir şekilde takip ettiği Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? Migros'ta bugün neler indirimde? İşte Migros 10 Ağustos Kataloğu

Migros 10 Ağustos kataloğunda indirimli fiyatları ile yer alan onlarca ürününün bulunduğu Migroskop yayınlandı. Her hafta pek çok kategorideki ürünlerde indirim yapan Migros, bu hafta da aynı şekilde birbirinden farklı ürünlere indirim yaptı. Peki Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? Migros Aktüel 10 Ağustos 2021 Kataloğu kampanyalı ürünleri nelerdir? İşte Migros 10 Ağustos Kataloğu…


Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?


Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?






Migros indirim kataloğund abu hafta Migros sıvı deterjanda, çamaşır fodassında ve pek çok temizlik ürününde indirim var. Bunun yanı sıra yiyecek ve içöerecek kategoriside de birbirinden farklı ürünler fırsat fiyatları ile satışa sunuluyor. 

Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?


Migros'ta by hafta Migros'un ürünlerinden olan kremalı antep fıstığı, kremalı yer fıstığı ürünlerinde indirim yappıldı. Aynı zamanda hazır gıdaların yanı sıra peynir ve tereyağlarda da indirim var.

Migros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?

İşte 10 Ağustos 2021 Migros kataloğu!

10 Ağustos 2021 Migros KataloğuMigros 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?Migros'ta Bugün Nelerde Indirim Var?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı