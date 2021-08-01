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AB 3 yangın söndürme uçağı gönderiyor: Katar'dan destek!

AB 3 yangın söndürme uçağı gönderiyor: Katar'dan destek!

AB Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. Katar, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.

Dünya / 1 Ağustos 2021 Pazar 23:37
AB 3 yangın söndürme uçağı gönderiyor: Katar'dan destek!

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının 'rescEU' adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, 'Daha fazla yardım sağlamaya hazırız.' ifadesini kullandı.

KATAR'DAN ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Katar İç Güvenlik Güçlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Grubundan bir ekibin Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

Ekibin, orman yangınlarında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağı ifade edildi. QNA'dan dün yapılan açıklamada, Katar Emiri'nin Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu talimatın, Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin, Türkiyeli mevkidaşı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin akabinde verildiği kaydedilmişti.

Katar İçişleri Bakanı görüşmede, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunmuştu.

AZERBAYCAN'DAN ÇIKAN KONVOY GÜRCİSTAN'A GİRİŞ YAPTI

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardım için dün akşam yola çıkan konvoy akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan'a giriş yaptı.

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarına Azerbaycan'ın yardımları devam ediyor. Akşam saatlerinde Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı yardım konvoyu akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan'a giriş yaptı. Azerbaycan'ın yardım konvoyunda çok sayıda itfaiye aracı olduğu görülürken, yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından konvoyun Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.


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