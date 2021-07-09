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FETÖ kopuşu engellemek için PKK taktiğini seçti!

FETÖ kopuşu engellemek için PKK taktiğini seçti!

Avrupa'da kanal satın alan FETÖ, örgüt üyelerinin evine çanak taktırıp örgüt propagandası yapıyor. 24 saat yayın yapan kanalın yayın merkezi Almanya'nın Hessen eyaleti iken Türkiye temsilciğinin ise Çanakkale'de olduğu öğrenildi.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 09:11
FETÖ kopuşu engellemek için PKK taktiğini seçti!


FETÖ 2014 yılında satın aldığı Alman kanalı Mobility Channel'in adını Merih Channel olarak değiştirip Türksat üzerinden yayın yapıyordu. Ancak 2015 yılında örgütle bağlantılı teleizyonların Türksatten çıkarılınca örgüt kanalı Almanya'da aktif hale getirmeye karar verdi.

Almanya'da otomobil programları yapan Mobility Channel adında bir kanal satın alan FETÖ, yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürürken kanalın yöneticiliğini ise Çanakkale'de eski FETÖ tutuklularının yaptığı ortaya çıktı.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER


2014 yılında Alman kanalını satın alan FETÖ, ilk önce kanalın Mobility Channel olan ismini Merih Channel (MC) olarak değiştirerek Türksat üzerinden yayın yapmaya başladı. 2015 yılında örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından örgüt, kanalı daha aktif hale getirmek için yönünü Almanya'ya çevirdi.


Kanalı yeniden canlandırmak ve örgüte ait mesajları iletmek için Eutelsat firmasıyla el sıkışan FETÖ, yayına başlayarak kanalı örgütün sesi haline dönüştürdü. 24 saat yayın yapan kanalın yayın merkezi Almanya'nın Hessen eyaleti görülürken, örgütün Türkiye temsilciğinin ise Çanakkale'de olduğu ortaya çıktı.

Daha çok kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in konuşmalarına yer verilen kanalda temsilcilerin ise, daha önce terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan cezaevinden yatıp çıkan üyelerden seçildiği belirlendi. Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda sadece örgüte ait bir derginin reklamı yayınlanırken, kanalın Türkiye ayağındaki temsilcilerinin ise Çanakkale'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan bir derneğin tutuklanarak cezaevine konan ve bir süre sonra cezaevinden çıkan yönetim kurulu üyelerinden oluştuğu tespit edildi.

ÖDEMELER TEMSİLCİLERDEN


Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunurken, temsilcilerin örgütten kopuşların yaşanmaması ise örgüt üyelerinin evlerine anten tamircilerini göndererek çanak anten taktırdığı ücretinin ise temsilciler tarafından ödendiği belirlendi.


PKK TAKTİĞİ


Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, akla uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yapan bölücü terör örgütü PKK'yı anımsatıyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.

Fetö'nün KanalıMobility ChannelMerih Channel

 
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