Klima çarpması nedir? Klima çarpmasının belirtileri nelerdir? Klima çarpmasına ne iyi gelir? Klima çarpması nasıl geçer?

Klima çarpması, havaların ısınmasıyla açılan klimaların yarattığı genel bir sorundur. Sıcak havaların bunaltıcı etkisinden kurtulmak için klimalar, dikkat edilmediği takdirde klima çarpmasına yol açabilir. Yazın en çok karşılaşılan bu rahatsızlığı sonrası kişiler “Klima çarpmasına ne iyi gelir? Klima çarpması nasıl geçer? Klima çarpması kaç günde geçer?” gibi soruları aratıyor. Özellikle toplu ortamlarda düzenli bakımı yapılmayan klimalar, klima çarpmasına daha çok yol açıyor. Bu nedenle yaz aylarında klimanın bulunduğu ortamlarda dikkat etmek ya da önem almak gerekiyor. Peki klima çarpması nedir? Klima çarpması belirtileri nelerdir? Sizler için klima çarpmasına dair tüm soruları yanıtladık.





KLİMA ÇARPMASI NEDİR?



KLİMA ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?



KLİMA ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?



KLİMA ÇARPMASI KAÇ GÜNDE GEÇER?



KLİMA ÇARPMASI NASIL ENGELLENİR?



Yaz aylarında vücut sıcaklığı havadan etkilenir. Bu sıcaklığın ardından vücut, soğuk hava üfleyen klimalarla karşılaştığında klima çarpması ortaya çıkar. Yaşanan vücut sıcaklığı değişimi sonrası vücutta sağlık sorunları oluşur.-Boyun, kol, sırt gibi vücudun belli bölgelerinde görülen kas ağrıları-Boğaz ağrısı-Göğüs ağrısı-Burun tıkanıklığı ve nefes almada zorluk-Şiddetli baş ağrısı-Yüksek ateş-Mide bulantısı ya da kusma-Cilt kuruluğu-HalsizlikKlima çarpmasında yaşanan ağrıları dindirmek için doktor ve eczanenin önerdiği ilaçlar kullanılabilir. Bunun dışında eğer yoğun kas ağrılarınız varsa ılık bir duş, sıcak kompres ve masaj ağrıların dinmesine yardımcı olacaktır. Masaj yaptırırken cilde zarar vermeyecek kas gevşetici kremler kullanılabilir. Bu yöntemler kısa sürede ağrıların geçmesini sağlayacaktır.Yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve cilt kuruluğu gibi sorunlarınız varsa her gün yeterli miktarda su tüketmelisiniz. Bitki çayları ve vitamin takviyesi de bu rahatsızlıkların hızlı geçmesine yardımcı olacaktır.Klima çarpmasının hızlı iyileşmesi için yeşil çay, zencefil ve limondan da yardım alabilirsiniz. Yeşil çay içerisindeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Yeşil çayın içerisine zencefil eklenmesi etkisini daha da güçlendirir. Yeşil çayı demledikten sonra içerisine zencefil ve limon dilimleri koyarak tüketin. Ayrıca halsizlik sorununa iyi gelecek en etkili yöntemlerden biri beslenmeye dikkat etmektir. Bol bol meyve ve sebze tüketmek kısa sürede toparlanmanıza yardımcı olur.Klima çarpması kaç günde geçer sorusu özellikle şikayetleri yoğun olan kişiler tarafından çok merak ediliyor. Ancak klima çarpması kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. En fazla bir hafta süren klima çarpması etkileri, daha fazla gözlemlendiğinde mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.Klima çarpmasını önlemenin aslında pek çok yolu bulunuyor. Öncelikle vücut ısınızın yüksek olduğu zamanlarda klima açıp rahatlamayı düşünmek oldukça yanlış bir davranış. Kapalı ortamlara girdiğinizde öncelikle vücut ısınızın biraz düşmesini beklemelisiniz. Daha sonra klimayı açabilirsiniz. Eğer açık bir alandaysanız ve vücut ısınız düşmüyorsa bileklerinizi, boynunuzu ve yüzünüzü ıslatarak vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Bu yöntemin ardında klima yanında durabilirsiniz.Klimanın çok yüksek olması vücut sıcaklığınız yüksek olmasa da klima çarpmasına neden olur. Bu nedenle yaz aylarında klimanızı 22 derecede çalıştırmalısınız.Klimanın üflediği havanın doğrudan size gelmesi, klima çarpmasına neden olacaktır. Bu nedenle klima kanatlarını tavana doğru düzelterek doğrudan size çarpmasını önlemelisiniz. Klimaları zemine ya da tavana bakacak şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Ayrıca klimanın doğrudan size ya da ortama gelmemesi bitkiler içinde daha iyi olacaktır.Klimalar sadece yaşadığımız alanda değil iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve kafelerde de var. Bu nedenle bu tarz yerlere giderken üzerinize ince bir hırka ya da şal alıp klima çarpmasını önleyebilirsiniz.