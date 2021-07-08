Disleksi, nörolojik bir hastalık olması sebebiyle okuma ve yazma fonksiyonlarında kendisini göstermektedir. Beynin kelime oluşturan, sembollerin ve seslerin oluşumunu algılayan kısmında ortaya çıkan olumsuzluğa disleksi adı verilmektedir. Peki, tıbbi anlamda disleksi hastalığı nedir? disleksi kimlerde görülür?





Disleksi Nedir?

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi Tedavisi Nasıldır?



Disleksi Hastalığının Teşhisi Nasıl Yapılır?



Disleksi çocuklarda ve yetişkinlerde ortaya çıkabilecek nörolojik bir hastalıktır. Beynin okuma ve yazma ile ilgili fonksiyonlarını etkileyen hastalık kişilerin okuma ve yazmasında problem meydana getirir. Algı gücünü azaltan disleksi, kelime ve sembollerin hangi sesler tarafından meydana geldiğinin anlaşılma oranını düşürür.Disleksiye sahip olan kişilerde görülen davranışar doğrultusunda, disleksi hastalığı olan bireylerin zeki ve çalışkan oldukları görülür. Disleksiye sahip kişilerde kelimeler farklı işlendiği için bu durum kelimelerin çözümlenme hızında değişime sebep olmaktadır. Bu sebeple genellikle ilkokul çağında disleksi hastalığı görülmesi durumunda dikkate alınma oranı düşecektir. Tembellikle karıştırılan disleksi ilerleyen yıllarda belirtileri arttıkça kendisini daha net göstermektedir.Disleksi, çocuklarda olmasının yanı sıra yetişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir. Problemin derecesine göre belirtilerin değişeceği disleksi özellikle ilkokul döneminde net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda•Alfabedeki harfleri öğrenmede ve hatırlamada güçlük,•Yeni bir şey öğrenirken güçlük yaşama,•Kişisel bakımı yapmakta zorlanma,•Küçük yaş grubundaki kişiler gibi konuşma,•Kafiye ve uyumlu konuşmaları algılamada güçlük çekme,•Yavaş okuma,•Uzun ve karışık telaffuz,•Kötü el yazısı,•İsim ve tarihleri hatırlamakta zorluk,•Metinleri yüksek sesle okumaktan korkma,•Yeni kelime öğrenmede zorluk,Disleksi belirtileri arasında yer almaktadır. Doğumsal olarak ortaya çıkabileceği gibi doğum sonrasında da ortaya çıkabilecek olan disleksi dikkat edildiği sürece disleksi belirtileri kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Peki,Disleksi hastalığı, hastanın ömür boyu yaşayacağı bir hastalık olması sebebiyle kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Kesin tedaviden ziyade hastalığın meydana getirdiği semptomların şiddetini azaltmak için disleksi tedavisi uygulanmaktadır. Hastalığın belirtilerinin görülmeye başlamasının ardından çocukluk yıllarında özel eğitim sağlanması hastalığın şiddetinin artmaması adına oldukça önemlidir. Çocuklarda disleksi herhangi bir zeka geriliğini göstermediği için kendiyle aynı seviyede olan çocuklarla eğitim görmesi disleksi hastalığı bulunan çocuğun ilerlemesini sağlayacaktır. Bu durumu yanı sıra disleksi hastası çocuğun terapist yardımı da alması gerekmektedir. Akranlarına göre farklı kişiliğe sahip olması sebebiyle disleksi hastası çocuğun psikolojik destek alması da oldukça önemlidir.Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusundasorusunun cevabı;•Aile bireylerinde disleksi hastalığının bulunması,•Zeka düzeyi,•Kelime tanıma güçlüğü,•Okuduğunu anlama,•Kelime hazinesi,•Beynin işleyiş hızı,•Konuşma becerisi,Disleksi hastalığının teşhisi adına oldukça önemlidiri.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.